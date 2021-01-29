

Глава Минэкономики Грузии о решении Ассоциации рестораторов провести бойкот

29.01.2021 14:06





Министр экономики Грузии Натия Турнава прокомментировала решение Ассоциации рестораторов провести бойкот. Министр заявила, что правительство понимает тяжелое положение ресторанов, но отметила, что «за один день вернуться к привычной жизни невозможно».



Она напомнила, что с февраля планируется открытие магазинов и торговых центров и отметила, что эти направления более приоритетны, нежели рестораны.



«Как только нам представится возможность, мы откроем тот или иной регион, то или иное направление. К сожалению, за один день вернуться к прежнему состоянию и нормальной жизни невозможно», — сказала министр.



На вопрос журналиста, когда рестораны получат разрешение возобновить работу по всей стране, а не только в Аджарии, Турнава ответила, что ее ведомство «ведет с работу» представителями сферы и объяснила, почему власти не называют конкретной даты.



«Эта дата может быть более оптимистичной, чем мы ожидаем, но самое главное, что они поняли нашу логику, что каждую неделю идет пересмотр так называемого показателя положительности. У нас сегодня позитивная тенденция, соответственно, надо наблюдать и максимально это положение сохранить.



Мы должны еще потерпеть. Я понимаю их проблемы, понимаю, что их протест не является политизированным актом и вызван внутренними проблемами — я на это надеюсь, и мы максимально постараемся, когда эпидемиологическая ситуация даст такую возможность, открыть рестораны», — пообещала министр.



Напомним, десятки ресторанов в знак протеста объявили, что прекратят работу 30 января, они откажутся от услуг доставки и еды на вынос. В этот день они примут участие в протесте против ковид-ограничений, который пройдет у здания администрации правительства.



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