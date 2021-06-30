

«Комендантский час» в Грузии будет упразднен сегодня с 23:00

30.06.2021 10:30





Установленное с целью превенции коронавируса ограничение на передвижение сегодня отменяется.



По заявлению главы операционного штаба при межведомственном координационном совете Георгия Гибрадзе, с сегодняшнего дня ограничение с 23:00 действовать больше не будет.



Как отметил глава операционного штаб, любые ограничения и регуляции обусловлены существующей эпидемиологической ситуацией.



«С 1 июля будет отменено ограничение на передвижение, которое действовало с 23:00 до 04:00. В практическом измерении будет следующее – 30 июня, с 11:00 вечера ограничение больше не будет действовать. Ограничение будет 30 июня в утренние часы, т.е. с 00:00 до 04:00, а с 23:00 часов 30 июня ограничение больше не будет действовать.



Мы очень надеемся, что эпидемиологическая ситуация в стране будет складываться так, что в будущем нам не придется вводить какие-либо ограничения, однако, любые ограничения и регуляции обусловлены существующей эпидемиологической ситуацией и основываются на анализе той информации, которая к нам ежедневно поступает», - заявил Георгий Гибрадзе.



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