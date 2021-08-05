

Москва хочет отношений с Тбилиси - но без выполнения своих международных обязательств

05.08.2021 18:17









"Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами (в той степени), в какой к этому готова грузинская сторона, надеемся, что здравый смысл возобладает и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов", - сказал Бикантов на брифинге, комментируя годовщину российского вторжения в Грузию в 2008 году.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми предварительно незаконно раздали гражданство России) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российским войскам пришлось отступить и они были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Сегодня же российские политики сделали ряд заявлений в ответ на призыв ряда членов Совета безопасности ООН к Москве об отзыве признания независимости оккупированных Россией территорий Грузии. По их словам, Москва никогда не отзовет это признание. Об этом заявил РИА Новости" первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.



"Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны", - сообщил Затулин.

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Сенатор от аннексированного Россией украинского Крыма Сергей Цеков повторил заявление Затулина.



"Народы Южной Осетии и Абхазии имеют право на самоопределение, Россия никогда не отзовет признание этих республик", - заявил он "РИА Новости" в четверг.



По его мнению, "Южная Осетия и Абхазия имеют полное право на государственность, никогда мы не отзовем признание этих республик".



А одиозный писатель и политик Захар Прилепин пошел еще дальше, заявив, что "России стоит более решительно отстаивать свои интересы на постсоветском пространстве, иначе давление Запада будет только нарастать". «В отношении всех этих территорий, включая Приднестровье, ЛНР, ДНР, а то и даже Арцах, надо делать то же самое, что и сделано было в отношении Крыма. Признать и принять. И табличку повесить: тема снята. И к этому привыкнут очень скоро» - написал он в своем Telegram-канале. Москва, похоже, учуяла в Грузии ветер пророссийских настроений в определенных маргинальных политических группах и заявила о готовности к восстановлению отношений с Тбилиси «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона», заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов."Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами (в той степени), в какой к этому готова грузинская сторона, надеемся, что здравый смысл возобладает и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов", - сказал Бикантов на брифинге, комментируя годовщину российского вторжения в Грузию в 2008 году.Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми предварительно незаконно раздали гражданство России) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российским войскам пришлось отступить и они были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.Сегодня же российские политики сделали ряд заявлений в ответ на призыв ряда членов Совета безопасности ООН к Москве об отзыве признания независимости оккупированных Россией территорий Грузии. По их словам, Москва никогда не отзовет это признание. Об этом заявил РИА Новости" первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин."Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны", - сообщил Затулин.Читайте также: В Совбезе они призвали Россию отменить признание оккупированных районов Грузии Сенатор от аннексированного Россией украинского Крыма Сергей Цеков повторил заявление Затулина."Народы Южной Осетии и Абхазии имеют право на самоопределение, Россия никогда не отзовет признание этих республик", - заявил он "РИА Новости" в четверг.По его мнению, "Южная Осетия и Абхазия имеют полное право на государственность, никогда мы не отзовем признание этих республик".А одиозный писатель и политик Захар Прилепин пошел еще дальше, заявив, что "России стоит более решительно отстаивать свои интересы на постсоветском пространстве, иначе давление Запада будет только нарастать". «В отношении всех этих территорий, включая Приднестровье, ЛНР, ДНР, а то и даже Арцах, надо делать то же самое, что и сделано было в отношении Крыма. Признать и принять. И табличку повесить: тема снята. И к этому привыкнут очень скоро» - написал он в своем Telegram-канале.



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