

Тбилисский городской суд требует доставить Саакашвили в зал суда

09.11.2021 14:41





По словам адвоката Михеила Саакашвили Беки Басилая, им позвонили из Тбилисского городского суда и сообщили, что они сделают запрос о переводе Михеила Саакашвили в зал суда.



По словам Басилая, теперь Министерство юстиции и пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование суда.



6 ноября министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что министерство дает настоятельную рекомендацию, чтобы Михеил Саакашвили не покидал территорию тюрьмы.



Бека Басилая сказал:



«Со мной связался представитель городского суда и сказал, что они сделают запрос в связи с переводом Михеила Саакашвили на завтрашний процесс в зал суда.



Соответственно, суд заявил, что судебное разбирательство должно состояться в Тбилисском городском суде. В суде заявили, что требуют перевода Михеила Саакашвили в зал суда.



Если завтра судебный процесс над Михеилом Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы и пытаются своими преступными действиями, только с помощью криминала подавить этот большой протест, который в грузинском народе.



Нет никаких правовых оснований для того, чтобы не проводить завтрашний судебный процесс и не переводить Михеила Саакашвили в зал суда», - сказал адвокат.



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