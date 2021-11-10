

Госдеп призвал Грузию достойно обращаться с Саакашвили

10.11.2021 00:28





Вашингтон призывает грузинское правительство достойно обращаться с находящимся в тюрьме бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм", - заявил Прайс на брифинге.



Он подчеркнул, что США следят за ситуацией и призывают грузинское правительство немедленно принять меры, чтобы убедиться, что срочные нужды в контексте физического и ментального здоровья Саакашвили удовлетворены.



По словам Прайса, Вашингтон призывает предоставлять Саакашвили адекватные медицинские меры.



"Мы призываем власти Грузии немедленно принять меры, чтобы гарантировать, что срочные нужды в области ментального и физического здоровья господина Саакашвили могут быть удовлетворены. Мы призываем Грузию обращаться с Саакашвили честно и проявлять уважение", - сказал Прайс.



Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Глдани (район в Тбилиси). В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.



Саакашвили, оказавшись в тюрьме в Рустави, объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать ее ни при каких условиях.



Ранее во вторник адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил журналистам, что судебный процесс по делу Саакашвили назначен на 10 ноября. Он выразил надежду, что судебный процесс состоится в зале суда, а не в тюрьме, как это ранее предлагал Минюст Грузии.



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