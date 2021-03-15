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Паата Имнадзе: И Pfizer и AstraZeneca – это вакцины высокого качества
15.03.2021 13:12
Никакого значения не имеет, Pfizer или AstraZeneca - это одинаково высококачественные вакцины, - так ответил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе на вопрос журналистов по поводу скептического отношения части общества к вакцине AstraZeneca.
Как отметил Имнадзе, граждане, в особенности медики, должны опираться на научные доказательства, а не на сплетни.
По его словам, главное не начало вакцинации, а ее завершение.
«Поэтому хочу, чтобы все мои коллеги были в авангарде этого дела в память о тех коллегах, которые погибли в борьбе с COVID-19», - отметил Паата Имнадзе, который сегодня публично привился от коронавируса.
В Грузии начался процесс вакцинации от COVID-19. В стране первый человек был привит в Зугдиди. Вакцина была сделана врачу Evex.
На первом этапе вакцинации от COVID-19 подлежат все лица, работающие в секторе здравоохранения – врачи, медсестры, санитары, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здоровья, административные работники (менеджер, водитель, регистратор и т.д.).
По информации Национального центра контроля заболеваний, по данным на 23:00 часов 14 марта, на портале: BOOKING.MOH.GOV.GE зарегистрированы 2067 работников сектора здравоохранения.
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