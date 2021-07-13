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Коллеги простились с умершим оператором аплодисментами
13.07.2021 15:35
Операторы различных СМИ в знак памяти покойного оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава организовали возле его дома «коридор камер». После выноса из дома, тело Лексо Лашкарава пронесли через коридор, устроенный коллегами. Коллеги, близкие и другие лицами, пришедшие на похороны, проводили оператора аплодисментами.
Примечательно, что сотрудники телекомпании «Пирвели» также принесли к дому погибшего оператора все рабочие предметы, которые были у него при себе при освещении акции 5 июля и были разбиты во время физического насилия.
Сегодня память оператора почтили оппозиционные депутаты, несколько духовных лиц и глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Лексо Лашкарава похоронят рядом с отцом.
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