

Евтушенков назвал Иванишвили просто другом и подтвердил встречу Узденова с Гарибашвили

26.04.2022 17:14









Со слова Евтушенкова, Гарибашвили и Узденов «кажется говорили об отдыхе».



«В последний раз я просто поздравил Бидзину Иванишвили с днем рождения. Распространены миллионы записей. Многие из этих записей фэйки. В Грузии был Али Узденов, он встречался и с премьером. Не помню, когда именно, кажется в марте. Никакой политической цели не было, кажется, они говорили об отдыхе. Лучше спросить у него. В любом случае это был обычный визит. С Иванишвили меня не связывают деловые отношения, только дружеские. Да и никогда не было [деловых], даже тогда, когда у Иванишвили был бизнес, мы всегда просто дружили», — сказал Евтушенков.



Вчера в Интернете распространилась Подсанкционный российских олигарх Владимир Евтушенков подтвердил, что вице-президент его компании Али Узденов встречался в Тбилиси с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Formula TV получила эксклюзивный комментарий олигарха.Со слова Евтушенкова, Гарибашвили и Узденов «кажется говорили об отдыхе».«В последний раз я просто поздравил Бидзину Иванишвили с днем рождения. Распространены миллионы записей. Многие из этих записей фэйки. В Грузии был Али Узденов, он встречался и с премьером. Не помню, когда именно, кажется в марте. Никакой политической цели не было, кажется, они говорили об отдыхе. Лучше спросить у него. В любом случае это был обычный визит. С Иванишвили меня не связывают деловые отношения, только дружеские. Да и никогда не было [деловых], даже тогда, когда у Иванишвили был бизнес, мы всегда просто дружили», — сказал Евтушенков.Вчера в Интернете распространилась аудиозапись разговора , который предположительно состоялся между миллиардером и основателем правящей в Грузии партии Бидзиной Иванишвили и российским олигархом Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции Запада после вторжения РФ в Украину. Аудиоматериал был опубликован на YouTube-канале Cyber Kmara



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