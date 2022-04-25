

Распространилась запись разговора, который приписывают Иванишвили и Евтушенкову



SOVA 25.04.2022 20:29







Аудиоматериал был опубликован на YouTube-канале Cyber Kmara.



Как следует из записи, голос приписываемый Еврушенкову предлагает некую схему по обходу санкций, речь идет о зерне. В разговоре упоминается несколько имен, в том числе Али Узденова — вице-президента компании олигарха, отмечается что он якобы должен приехать в Грузию.



Также упоминается некий Давид, предположительно Давид Хидашели, связанный со скандальным делом Картографов. Во время пребывания в России он был вице-президентом телекоммуникационной компании «Система». Евтушенков владеет контрольным пакетом компании.



На записи предположительно Иванишвили говорит российскому олигарху, что ситуация совсем не радостная, «но надо крепиться». На что предположительно Евтушенков отвечает, что у него есть идея, которую привезет Давид.



На второй записи, датируемой 12 марта, голос приписываемый Иванишвили упоминает премьер-министра Ираклия Гарибашвили и встречу с бизнесменами.



В Интернете распространилась аудиозапись разговора, который предположительно состоялся между миллиардером и основателем правящей в Грузии партии Бидзиной Иванишвили и российским олигархом Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции Запада после вторжения РФ в Украину.Аудиоматериал был опубликован на YouTube-канале Cyber Kmara.Как следует из записи, голос приписываемый Еврушенкову предлагает некую схему по обходу санкций, речь идет о зерне. В разговоре упоминается несколько имен, в том числе Али Узденова — вице-президента компании олигарха, отмечается что он якобы должен приехать в Грузию.Также упоминается некий Давид, предположительно Давид Хидашели, связанный со скандальным делом Картографов. Во время пребывания в России он был вице-президентом телекоммуникационной компании «Система». Евтушенков владеет контрольным пакетом компании.На записи предположительно Иванишвили говорит российскому олигарху, что ситуация совсем не радостная, «но надо крепиться». На что предположительно Евтушенков отвечает, что у него есть идея, которую привезет Давид.На второй записи, датируемой 12 марта, голос приписываемый Иванишвили упоминает премьер-министра Ираклия Гарибашвили и встречу с бизнесменами.



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