

Олимпиада в Пекине: хорошая организация, необычайная напряжённость и отсутствие праздничной атмосферы

05.02.2022 21:03









Но у противников проведения зимних Олимпийских игр в Пекине в вышеназванные сроки, ратовавших за их перенос как минимум один год, были свои весомые аргументы, это тема специальной и вечной дискуссии.



Но три дня пребывания автора этих строк в Пекине как аккредитованного на зимних Олимпийских играх журналиста, общение с коллегами из разных стран, с членами делегаций ряда государств, общение с теми гражданами Китая, которые задействованы в процессе проведения игр, посещение ряда соревнований и церемонии открытия Олимпиады , общем все увиденное здесь на мой взгляд свидетельствует о том,что сами игры организованы в целом хорошо, почти все подготовлено очень толково, но из- за очень строгих регуляции периода пандемии везде и во всем чувствуется необычайно сильная напряжённость и отсутствие реальной праздничной атмосферы, которая присуща Олимпийским играм.



Эта напряжённость организаторов игр чувствовалась как в процессе подготовки документов для получения права посетить Китай в период Олимпиады (слишком много документации ), так и перед вылетом в Пекин из Стамбула, куда члены Олимпийских делегаций и журналисты многих стран прибывали с целью перелета в столицу Китая.



Автор этих строк в



Спортсмены, тренеры и часть делегаций поэтапно прибыли в Пекин в конце января и в первые дни февраля, а автор этих строк и фотокорреспондент Хатия Джиджеишвили вместе с частью делегации прилетели в столицу Китая 3 февраля. В аэропорту были заметны необычайно строгие регуляции периода пандемии (это понятно), большая ответственность и в то же время напряжённость сотрудников структур проведения Олимпиады, много волнения и волокиты в процессе прохождения процедур въезда и отъезда в отели, в то же время была заметна и доброжелательность встречающего персонала .



4 февраля с утра автор этих строк и члены делегации Грузии находились в ледовой арене Capital Indoor Stadium, где начались соревнования по фигурному катанию. Мы уже сообщали о том, что Грузия по итогам квалификационных турниров получила право выступать не только в индивидуальном зачёте во всех четырех Категориях соревнований , но и в командном, попав в число десяти сильнейших сборных мира.



С 4 по 8 февраля а Пекине проходят выступления фигуристов в командном зачёте, в первый день наши фигуристы выступили успешно и получили позитивные отзывы специалистов, коллег и поклонников этого изумительно красивого вида спорта .



Морис Квителашвили .который является лидером фигуристов Грузии, в обязательной программе получил 92,37 очков и занял четвертое место. В спортивных парах Лука Берулава и Карина Сафина набрали 64,79 очков и заняли шестое место, в спортивных танцах Георгий Ревия и Мария Казакова получили 64,60 очков и восьмое место. По итогам первого дня Грузия находится на седьмом месте.6 февраля продолжатся соревнования в командном зачёте , мы в ожидании выступления Анастасии Губановой, которая с прошлого года представляет Грузию и в условиях сильной конкуренции успешно выступает на международных соревнованиях. Независимо от того, как завершатся через три дня соревнования вы командном зачёте, надо отметить то, что сам факт попадания нашей страны в число десяти лучших сборных мира является очень важным и примечательным. Здесь же в Пекине на следующей неделе начнутся соревнования фигуристов в индивидуальном зачёте, наши представлены во всех четырех Категориях.



Специалисты полагают, что основная часть фигуристов Грузии имеет хорошие шансы попасть как минимум в десятку и улучшить наивысшее достижение наших фигуристов на зимних Олимпиадах- имеется ввиду десятое место Элены Гедеванишвили на играх 2006 года.



А часть специалистов считает, что ряд наших фигуристов по уровню своей спортивной подготовки формы на играх в Пекине могут приблизиться и шестому - пятому месту. Трудно сказать, оправдаются ли эти прогнозы, автор этих строк не любит делать прогнозы, тем более в фигурном катании, где многое зависит от судейства.



Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине пошла 4 февраля вечером на комфортабельном стадионе The National Stadium.



Автор этих строк вместе с фотокорреспондентом прибыл на стадион за два часа до церемонии, на стадионе царила приятная, праздничная атмосфера, волонтёры и весь персонал работал очень организованно, доброжелательно и можно сказать душевно. В этом автор этих строк убедился лично , об этом говорили мне и коллеги из Японии, Украины, Германии, России, Китая и других стран, с которыми пообщался в пресс-ложе стадиона до начала и во время церемонии открытия. Сама церемония была изумительно красивой и содержательной, доставив удовольствие зрителям и журналистам. Знаменосцами команды Грузии на церемонии открытия были фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури, кроме вышеназванных спортсменов в составе сборной нашей страны на церемонии были станочник Саба Кумариташвили и горнолыжник Сосо Джапаридзе.



В период их прохождения на поле стадиона я поднял флаг Грузии, а потом символы единства нашей древней и многострадальной страны, в том числе баннер Sokhumi Georgia, которым я уже много лет фиксирую на международных турнирах и форумах (в том числе на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи) единство Грузии и то, что мой родной город Сухуми является неотъемлемой составной частью Грузии.



Там же в пресс-ложе стадиона во время и после церемонии пообщался с коллегами из других стран , многие из которых были хорошо осведомлены о проблемах нашей страны, об успехах Грузии в спорте. Настроение поднялось и от общения с китайскими студентами-волонтёрами на территории около пресс-ложи и в пресс-центре, некоторые из них показали хорошую осведомленность о спорте и культуре Грузии. На память о встрече вместе с группой волонтеров записали на китайском языке новогоднее поздравление народу Китая - Новый год в КНР наступил 1 февраля.





Тенгиз Пачкория, из Пекина, специально для Грузия Online

На видео: Тенгиз Пачкория с китайскими студентами и волонтерами поздравляет с Новым годом, который в Китае наступил 1 февраля.



На фото:

1. Тенгиз Пачкория, Мака Гиоргобиани и Эмзар Зенаишвили

2. Тенгиз Пачкория на трибуне ледовой арены в Пекине В Пекине начались зимние Олимпийские игры, о проведении или переносе которых на более поздний срок в последние месяцы было немало дискуссий в разных странах. Сторонники проведения этих игр в Пекине в ранее определенные сроки (4-20) февраля 2022 года отмечали, что из- за глобальной пандемии нет смысла переносить зимнюю Олимпиаду, так как , во-первых, никто точно не знает, сколько времени продлится пандемия и соответствующие регуляции и лучше не переносить игры, во-вторых, перенос летних Олимпийских игр 2020 года в Токио на один год и их проведение в 2021 году по мнению сторонников проведения по графику игр в корне не изменил ситуацию, в третьих, на их взгляд, перенос игр доставил бы много хлопот и переживаний как спортсменам и тренерам, так и организаторам этих представительных соревнований.Но у противников проведения зимних Олимпийских игр в Пекине в вышеназванные сроки, ратовавших за их перенос как минимум один год, были свои весомые аргументы, это тема специальной и вечной дискуссии.Но три дня пребывания автора этих строк в Пекине как аккредитованного на зимних Олимпийских играх журналиста, общение с коллегами из разных стран, с членами делегаций ряда государств, общение с теми гражданами Китая, которые задействованы в процессе проведения игр, посещение ряда соревнований и церемонии открытия Олимпиады , общем все увиденное здесь на мой взгляд свидетельствует о том,что сами игры организованы в целом хорошо, почти все подготовлено очень толково, но из- за очень строгих регуляции периода пандемии везде и во всем чувствуется необычайно сильная напряжённость и отсутствие реальной праздничной атмосферы, которая присуща Олимпийским играм.Эта напряжённость организаторов игр чувствовалась как в процессе подготовки документов для получения права посетить Китай в период Олимпиады (слишком много документации ), так и перед вылетом в Пекин из Стамбула, куда члены Олимпийских делегаций и журналисты многих стран прибывали с целью перелета в столицу Китая.Автор этих строк в предыдущем специальном объёмном материале сообщал об успехе спортсменов Грузии в квалификационных турнирах перед зимними Олимпийскими играми в Пекине. В составе олимпийской делегации Грузии на играх в Пекине 9 спортсменов (6 фигуристов , 2 горнолыжника и 1 станочник), их тренеры , представители административного и медицинского персонала, президент НОКГ ,Олимпийский чемпион 1992 года Лери Хабелов , вице-президент НОКГ Мамука Хабарели, генсек НОКГ Эмзар Зенаишвили, президент Федерации фигурного катания страны Мака Гиоргобиани, замминистра культуры и спорта Грузии Сосо Гиоргадзе.Спортсмены, тренеры и часть делегаций поэтапно прибыли в Пекин в конце января и в первые дни февраля, а автор этих строк и фотокорреспондент Хатия Джиджеишвили вместе с частью делегации прилетели в столицу Китая 3 февраля. В аэропорту были заметны необычайно строгие регуляции периода пандемии (это понятно), большая ответственность и в то же время напряжённость сотрудников структур проведения Олимпиады, много волнения и волокиты в процессе прохождения процедур въезда и отъезда в отели, в то же время была заметна и доброжелательность встречающего персонала .4 февраля с утра автор этих строк и члены делегации Грузии находились в ледовой арене Capital Indoor Stadium, где начались соревнования по фигурному катанию. Мы уже сообщали о том, что Грузия по итогам квалификационных турниров получила право выступать не только в индивидуальном зачёте во всех четырех Категориях соревнований , но и в командном, попав в число десяти сильнейших сборных мира.С 4 по 8 февраля а Пекине проходят выступления фигуристов в командном зачёте, в первый день наши фигуристы выступили успешно и получили позитивные отзывы специалистов, коллег и поклонников этого изумительно красивого вида спорта .Морис Квителашвили .который является лидером фигуристов Грузии, в обязательной программе получил 92,37 очков и занял четвертое место. В спортивных парах Лука Берулава и Карина Сафина набрали 64,79 очков и заняли шестое место, в спортивных танцах Георгий Ревия и Мария Казакова получили 64,60 очков и восьмое место. По итогам первого дня Грузия находится на седьмом месте.6 февраля продолжатся соревнования в командном зачёте , мы в ожидании выступления Анастасии Губановой, которая с прошлого года представляет Грузию и в условиях сильной конкуренции успешно выступает на международных соревнованиях. Независимо от того, как завершатся через три дня соревнования вы командном зачёте, надо отметить то, что сам факт попадания нашей страны в число десяти лучших сборных мира является очень важным и примечательным. Здесь же в Пекине на следующей неделе начнутся соревнования фигуристов в индивидуальном зачёте, наши представлены во всех четырех Категориях.Специалисты полагают, что основная часть фигуристов Грузии имеет хорошие шансы попасть как минимум в десятку и улучшить наивысшее достижение наших фигуристов на зимних Олимпиадах- имеется ввиду десятое место Элены Гедеванишвили на играх 2006 года.А часть специалистов считает, что ряд наших фигуристов по уровню своей спортивной подготовки формы на играх в Пекине могут приблизиться и шестому - пятому месту. Трудно сказать, оправдаются ли эти прогнозы, автор этих строк не любит делать прогнозы, тем более в фигурном катании, где многое зависит от судейства.Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине пошла 4 февраля вечером на комфортабельном стадионе The National Stadium.Автор этих строк вместе с фотокорреспондентом прибыл на стадион за два часа до церемонии, на стадионе царила приятная, праздничная атмосфера, волонтёры и весь персонал работал очень организованно, доброжелательно и можно сказать душевно. В этом автор этих строк убедился лично , об этом говорили мне и коллеги из Японии, Украины, Германии, России, Китая и других стран, с которыми пообщался в пресс-ложе стадиона до начала и во время церемонии открытия. Сама церемония была изумительно красивой и содержательной, доставив удовольствие зрителям и журналистам. Знаменосцами команды Грузии на церемонии открытия были фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури, кроме вышеназванных спортсменов в составе сборной нашей страны на церемонии были станочник Саба Кумариташвили и горнолыжник Сосо Джапаридзе.В период их прохождения на поле стадиона я поднял флаг Грузии, а потом символы единства нашей древней и многострадальной страны, в том числе баннер Sokhumi Georgia, которым я уже много лет фиксирую на международных турнирах и форумах (в том числе на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи) единство Грузии и то, что мой родной город Сухуми является неотъемлемой составной частью Грузии.Там же в пресс-ложе стадиона во время и после церемонии пообщался с коллегами из других стран , многие из которых были хорошо осведомлены о проблемах нашей страны, об успехах Грузии в спорте. Настроение поднялось и от общения с китайскими студентами-волонтёрами на территории около пресс-ложи и в пресс-центре, некоторые из них показали хорошую осведомленность о спорте и культуре Грузии. На память о встрече вместе с группой волонтеров записали на китайском языке новогоднее поздравление народу Китая - Новый год в КНР наступил 1 февраля.Тенгиз Пачкория, из Пекина, специально для Грузия OnlineНа видео: Тенгиз Пачкория с китайскими студентами и волонтерами поздравляет с Новым годом, который в Китае наступил 1 февраля.На фото:1. Тенгиз Пачкория, Мака Гиоргобиани и Эмзар Зенаишвили2. Тенгиз Пачкория на трибуне ледовой арены в Пекине



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