

Рекордное для Грузии количество спортсменов выступит на зимней Олимпиаде в Пекине

30.01.2022 18:16









На прошедших в последние два года квалификационных турнирах атлеты Грузии добились больших успехов и завоевали рекордное для нашей страны количество лицензий (7) и спортсменов (9) для участия в Олимпиаде в Пекине. На зимних Олимпиадах 2018 и 2014 годов Грузию представляли по 4 спортсмена, а до этого- от 3 до 6 атлетов.



Это историческое для Грузии достижение (9 участников зимних Олимпийских Игр) во многом стало возможным благодаря блестящему выступлению фигуристов нашей страны на международных турнирах, завоевавших лицензии во всех 4 компонентах соревнований и давшим право 6 фигуристам выступит в Пекине.



Национальный Олимпийский Комитет Грузии на заседании исполкома НОКГ утвердил состав олимпийской делегации страны для участия в зимних Олимпийских играх. Среди 9 спортсменов-участников Олимпиады в Пекине 6 фигуристов (в мужском одиночном - Морис Квителашвили,в женском одиночном – Анастасия Губанова, в спортивных парах Лука Берулава-Карина Сафина, в спортивных танцах Георгий Ревия-Мария Казакова), один саночник (Саба Кумариташвили) и двое горнолыжников (Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе), знаменосцами олимпийской сборной Грузии в Пекине будут М. Квителашвили и Н. Циклаури. НОКГ утвердил также состав резерва среди фигуристов, которые в случае возникновения необходимости смогут выступить в Пекине, если кто-то из спортсменов по каким-то причинам не сможет принять участие в соревнованиях:это Алина Урушадзе(в женском одиночном), Ника Эгадзе ( в мужском одиночном) и Даниил Паркман- Анастасия Метелкина (в спортивных парах).



Предвидя интерес читателей к саночнику Саба Кумариташвили, сообщу, что он является представителем знаменитой династии саночников. Его отец Владимир Кумариташвили был саночником в конце 1980-начале 1990-х годов, а дед Сабы –Феликс Кумариташвили был титулованным саночником в 1970-80-х годах, с 1990-х годов был на тренерской работе(несколько лет работал наставником сборной Франции, а потом два десятилетия-тренером сборной Грузии). Прадед Сабы – Алеко Кумариташвили -60 лет назад был одним из основателей санного спорта в Грузии. И еще:Саба Кумариташвили –это родственник хорошо известного в спортивном мире саночника Нодара Кумариташвили, трагически погибшего в 2010 году во время тренировке на Олимпиаде в Ванкувере.



В составе делегации Грузии в столице КНР кроме спортсменов будут тренеры наших спортсменов,трое представителей административного и медицинского персонала, президент НОК Грузии, Олимпийский Чемпион 1992 года, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Лери Хабелов (руководитель Олимпийской делегации Грузии в Пекине), замминистра культуры и спорта страны Сосо Гиоргадзе, вице-президент НОК Мамука Хабарели (глава Олимпийской миссии Грузии в Олимпийской деревне в Пекине), президент Федерации фигурного катания страны Мака Гиоргобиани, генсек НОК Эмзар Зенаишвили, аккредитованные на Играх в Пекине фотокорреспондент (Хатия Джиджеишвили) и журналист (Тенгиз Пачкория). Первая часть делегации Грузии (в их числе саночник С.Кумариташвили) прибыла в Пекин 29 января, вторая часть(в том числе двое спортсменов) прилетят туда 31 января, 1 февраля-фигуристы и их тренеры, а 3 февраля -Л. Хабелов, С. Гиоргадзе и другие члены делегации.



«Синьхуа» об участии спортсменов Грузии в Играх в Пекине



Представительное участие Грузии в Олимпиаде в Пекине вызвало немалый интерес СМИ Китая и других стран, посвятивших статьи этой теме. В ноябре прошлого года китайское информационное агентство «Синьхуа» опубликовало



А 29 января с.г. «Синьхуа» опубликовал еще один



В интервью этому агентству я отметил, что «Грузия имеет богатые традиции в летних видах спорта, о чем свидетельствуют большие успехи на летних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы». "Что касается зимних Олимпиад, Грузия никогда не завоевывала медали, наивысшим достижением в период независимости страны было 10-ое место фигуристки Элены Гедеванишвили на Олимпиаде 2006, а в период СССР - девятые места знаменитого прыгуна с трамплина Коба Цакадзе на Олимпийских Играх 1960 и 1972 годов. Специалисты полагают, что на Играх в Пекине основная часть фигуристов Грузии имеет шансы попасть в десятку лучших и чуть превзойти вышеназванные показатели прежних поколений спортсменов Грузии на Зимних Олимпиадах" – сказал автор этих строк в интервью «Синьхуа». Я поблагодарил правительство КНР и МОК за отличную подготовку зимних Игр в Пекине, и за то, что они не перенесли эти игры. «Я был аккредитован на зимних Олимпийских играх 2014 г.в Сочи, на зимнем Олимпийском фестивале 2019 в Сараево и освещал те игры и фестиваль. Для меня большая честь освещать зимнюю Олимпиаду в Пекине", -- отметил автор этих строк.



Историческое достижение фигуристов Грузии



Президент Федерации фигурного катания Грузии Маки Гиоргобиани (в 1980 годах она была чемпионкой Грузии, ее тренером была известная фигуристка Лия Габелая-финалист Кубка СССР, бронзовый призер чемпионата СССР, победитель международных турниров в Хорватии и Латвии) сообщила, что «фигуристы более 50 стран боролись за завоевание лицензий на Олимпиаду в Пекине и только 7 стран сумели завоевать лицензии во всех 4 категориях- США, РФ, Канада, Япония, Китай, Чехия и Грузия». Гиоргобиани отметила, что «благодаря этому успеху, фигуристы Грузии впервые выступят на зимних Олимпийских Играх не только в индивидуальном зачете, но и в командном, это большой успех не только для фигуристов, но и для всей нашей страны».



М. Хабарели, курирующий в НОКГ зимние виды спорта, назвал завоевание фигуристами Грузии 4 лицензий на Олимпиаду в Пекине «историческим и беспрецендентным результатом». Среди фигуристов Грузии –участников Олимпиады 2022 специалисты выделяют 26 летнего Мориса Квителашвили (его отец Михаил Квителашвили в молодости был чемпионом Грузии по велоспорту, с конца 20-го века живет в Москве, мать Мориса Лиана Татарашвили в молодости была фигуристкой), который выступит в одиночном разряде среди мужчин. В спортивных танцах Грузию в Пекине представят Георгий Ревия - Мария Казакова, в спортивных парах Лука Берулава (его родители – уроженцы Сухуми, с 1993 г. живут в РФ, где родился, проживает и тренируется Лука) - Карина Сафина. В одиночных соревнованиях среди женщин на Олимпиаде в Пекине Грузию представит Анастасия Губанова, которая с 2020 года выступает за нашу страну после принятия ею гражданства Грузии.



Рост популярности фигурного катания



В последние годы в Грузии растет интерес к фигурному катанию, рост популярности этого красивого вида спорта во многом обусловлен успехами наших фигуристов. У фигурного катания Грузии весьма



В последние месяцы президент НОКГ Лери Хабелов и руководители министерства спорта и культуры Грузии заявляли, что в 2022-2024 годах в Грузии намечено начать строительство двух ледовых арен международных стандартов , в которых в 2025 году пройдет часть соревнований в рамках Европейского зимнего Олимпийского молодежного Фестиваля». Строительство этих ледовых арен даст большой стимул развитию и фигурного катания, и хоккея с шайбой» (



Успехи наших фигуристов и хоккеистов были бы гораздо более значительными, если бы в Грузии была бы ледовая арена современного международного стандарта, что позволило бы спортсменам у себя на родине проводить тренировочный процесс. Эта многолетняя проблема, с которой фигуристы Грузии сталкивались в 20 веке, и сегодня остается актуальной. Ранее в беседе с автором этих строк М.Гиоргобиани сказала:» Мы очень надеемся на то, что в ближайшие годы в Грузии построят ледовые арены международных стандартов, это даст огромный стимул развитию фигурного катания, позволит тысячам девочек и мальчиков нашей страны заниматься этим видом спорта, подготовить десятки тренеров, создаст возможности для проведения в Грузии международных турниров».



Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии 4-20 февраля в столице Китая состоятся XXIV зимние Олимпийские Игры, Пекин стал первым городом в мире, принявшей и летние (2008), и зимние Олимпийские Игры (2022).На прошедших в последние два года квалификационных турнирах атлеты Грузии добились больших успехов и завоевали рекордное для нашей страны количество лицензий (7) и спортсменов (9) для участия в Олимпиаде в Пекине. На зимних Олимпиадах 2018 и 2014 годов Грузию представляли по 4 спортсмена, а до этого- от 3 до 6 атлетов.Это историческое для Грузии достижение (9 участников зимних Олимпийских Игр) во многом стало возможным благодаря блестящему выступлению фигуристов нашей страны на международных турнирах, завоевавших лицензии во всех 4 компонентах соревнований и давшим право 6 фигуристам выступит в Пекине.Национальный Олимпийский Комитет Грузии на заседании исполкома НОКГ утвердил состав олимпийской делегации страны для участия в зимних Олимпийских играх. Среди 9 спортсменов-участников Олимпиады в Пекине 6 фигуристов (в мужском одиночном - Морис Квителашвили,в женском одиночном – Анастасия Губанова, в спортивных парах Лука Берулава-Карина Сафина, в спортивных танцах Георгий Ревия-Мария Казакова), один саночник (Саба Кумариташвили) и двое горнолыжников (Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе), знаменосцами олимпийской сборной Грузии в Пекине будут М. Квителашвили и Н. Циклаури. НОКГ утвердил также состав резерва среди фигуристов, которые в случае возникновения необходимости смогут выступить в Пекине, если кто-то из спортсменов по каким-то причинам не сможет принять участие в соревнованиях:это Алина Урушадзе(в женском одиночном), Ника Эгадзе ( в мужском одиночном) и Даниил Паркман- Анастасия Метелкина (в спортивных парах).Предвидя интерес читателей к саночнику Саба Кумариташвили, сообщу, что он является представителем знаменитой династии саночников. Его отец Владимир Кумариташвили был саночником в конце 1980-начале 1990-х годов, а дед Сабы –Феликс Кумариташвили был титулованным саночником в 1970-80-х годах, с 1990-х годов был на тренерской работе(несколько лет работал наставником сборной Франции, а потом два десятилетия-тренером сборной Грузии). Прадед Сабы – Алеко Кумариташвили -60 лет назад был одним из основателей санного спорта в Грузии. И еще:Саба Кумариташвили –это родственник хорошо известного в спортивном мире саночника Нодара Кумариташвили, трагически погибшего в 2010 году во время тренировке на Олимпиаде в Ванкувере.В составе делегации Грузии в столице КНР кроме спортсменов будут тренеры наших спортсменов,трое представителей административного и медицинского персонала, президент НОК Грузии, Олимпийский Чемпион 1992 года, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Лери Хабелов (руководитель Олимпийской делегации Грузии в Пекине), замминистра культуры и спорта страны Сосо Гиоргадзе, вице-президент НОК Мамука Хабарели (глава Олимпийской миссии Грузии в Олимпийской деревне в Пекине), президент Федерации фигурного катания страны Мака Гиоргобиани, генсек НОК Эмзар Зенаишвили, аккредитованные на Играх в Пекине фотокорреспондент (Хатия Джиджеишвили) и журналист (Тенгиз Пачкория). Первая часть делегации Грузии (в их числе саночник С.Кумариташвили) прибыла в Пекин 29 января, вторая часть(в том числе двое спортсменов) прилетят туда 31 января, 1 февраля-фигуристы и их тренеры, а 3 февраля -Л. Хабелов, С. Гиоргадзе и другие члены делегации.Представительное участие Грузии в Олимпиаде в Пекине вызвало немалый интерес СМИ Китая и других стран, посвятивших статьи этой теме. В ноябре прошлого года китайское информационное агентство «Синьхуа» опубликовало интервью с М. Хабарели автором этих строк , посвященные участию Грузии в Играх в столице КНР.А 29 января с.г. «Синьхуа» опубликовал еще один материал об участии делегации Грузии, в него вошли и мои высказывания.В интервью этому агентству я отметил, что «Грузия имеет богатые традиции в летних видах спорта, о чем свидетельствуют большие успехи на летних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы». "Что касается зимних Олимпиад, Грузия никогда не завоевывала медали, наивысшим достижением в период независимости страны было 10-ое место фигуристки Элены Гедеванишвили на Олимпиаде 2006, а в период СССР - девятые места знаменитого прыгуна с трамплина Коба Цакадзе на Олимпийских Играх 1960 и 1972 годов. Специалисты полагают, что на Играх в Пекине основная часть фигуристов Грузии имеет шансы попасть в десятку лучших и чуть превзойти вышеназванные показатели прежних поколений спортсменов Грузии на Зимних Олимпиадах" – сказал автор этих строк в интервью «Синьхуа». Я поблагодарил правительство КНР и МОК за отличную подготовку зимних Игр в Пекине, и за то, что они не перенесли эти игры. «Я был аккредитован на зимних Олимпийских играх 2014 г.в Сочи, на зимнем Олимпийском фестивале 2019 в Сараево и освещал те игры и фестиваль. Для меня большая честь освещать зимнюю Олимпиаду в Пекине", -- отметил автор этих строк.Президент Федерации фигурного катания Грузии Маки Гиоргобиани (в 1980 годах она была чемпионкой Грузии, ее тренером была известная фигуристка Лия Габелая-финалист Кубка СССР, бронзовый призер чемпионата СССР, победитель международных турниров в Хорватии и Латвии) сообщила, что «фигуристы более 50 стран боролись за завоевание лицензий на Олимпиаду в Пекине и только 7 стран сумели завоевать лицензии во всех 4 категориях- США, РФ, Канада, Япония, Китай, Чехия и Грузия». Гиоргобиани отметила, что «благодаря этому успеху, фигуристы Грузии впервые выступят на зимних Олимпийских Играх не только в индивидуальном зачете, но и в командном, это большой успех не только для фигуристов, но и для всей нашей страны».М. Хабарели, курирующий в НОКГ зимние виды спорта, назвал завоевание фигуристами Грузии 4 лицензий на Олимпиаду в Пекине «историческим и беспрецендентным результатом». Среди фигуристов Грузии –участников Олимпиады 2022 специалисты выделяют 26 летнего Мориса Квителашвили (его отец Михаил Квителашвили в молодости был чемпионом Грузии по велоспорту, с конца 20-го века живет в Москве, мать Мориса Лиана Татарашвили в молодости была фигуристкой), который выступит в одиночном разряде среди мужчин. В спортивных танцах Грузию в Пекине представят Георгий Ревия - Мария Казакова, в спортивных парах Лука Берулава (его родители – уроженцы Сухуми, с 1993 г. живут в РФ, где родился, проживает и тренируется Лука) - Карина Сафина. В одиночных соревнованиях среди женщин на Олимпиаде в Пекине Грузию представит Анастасия Губанова, которая с 2020 года выступает за нашу страну после принятия ею гражданства Грузии.В последние годы в Грузии растет интерес к фигурному катанию, рост популярности этого красивого вида спорта во многом обусловлен успехами наших фигуристов. У фигурного катания Грузии весьма интересная история , которая берет начало с конца 1950-х годов.В последние месяцы президент НОКГ Лери Хабелов и руководители министерства спорта и культуры Грузии заявляли, что в 2022-2024 годах в Грузии намечено начать строительство двух ледовых арен международных стандартов , в которых в 2025 году пройдет часть соревнований в рамках Европейского зимнего Олимпийского молодежного Фестиваля». Строительство этих ледовых арен даст большой стимул развитию и фигурного катания, и хоккея с шайбой» ( сб.Грузии по хоккею с шайбой с 2019 г. выступает во втором дивизионе ЧМ.Успехи наших фигуристов и хоккеистов были бы гораздо более значительными, если бы в Грузии была бы ледовая арена современного международного стандарта, что позволило бы спортсменам у себя на родине проводить тренировочный процесс. Эта многолетняя проблема, с которой фигуристы Грузии сталкивались в 20 веке, и сегодня остается актуальной. Ранее в беседе с автором этих строк М.Гиоргобиани сказала:» Мы очень надеемся на то, что в ближайшие годы в Грузии построят ледовые арены международных стандартов, это даст огромный стимул развитию фигурного катания, позволит тысячам девочек и мальчиков нашей страны заниматься этим видом спорта, подготовить десятки тренеров, создаст возможности для проведения в Грузии международных турниров».Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



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