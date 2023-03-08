

Спецназ избил оппозиционного лидера Зуру Гирчи Джапаридзе

08.03.2023 01:46





Лидера «Гирчи-Больше свободы» Зуру Джапаридзе спецназ выхватил из толпы и забрал во двор парламента. Политика сильно избили, утверждают очевидцы.



Лидер партии «Время пришло» («Дроа!») Элене Хоштария пыталась вызволить коллегу по оппозиции. По ее словам, Джапаридзе стучал в тяжелые двери.



При этом в патрульной полиции говорят, что Джапаридзе находится в главном управлении.





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