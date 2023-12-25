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С 3 по 5 января объявлены нерабочими днями
25.12.2023 16:53
Решением премьер-министра Грузии дни с 3 по 5 января 2024 года включительно объявлены выходными для работников административных органах. Соответствующее постановление премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже подписал.
«Административный орган определяет находящиеся в его ведении/входящие в его систему службы и их служащих, на которые настоящее постановление не будет распространяться, если выполнение ими функций является острой необходимостью для осуществления государственной власти и нормального функционирования общества.
Постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, подлежащими надзору Национального банка Грузии, а также на деятельность, связанную с государственными закупками, предусмотренную законом Грузии «О государственных закупках», – говорится в информации, распространенной администрацией правительства.
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