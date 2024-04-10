

Кобахидзе: Решение ЕСПЧ еще раз четко подчеркнуло территориальную целостность Грузии

10.04.2024 10:40









По словам главы правительства, решение Европейского суда еще раз четко подчеркнуло территориальную целостность Грузии и укрепило суверенитет страны.



«Грузия добыла важную победу в Страсбургском суде. Европейский суд возложил на Россию полную ответственность за массовые притеснения, задержания и ограничение свободы передвижения грузинского населения на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. В очередной раз было подтверждено на самом высоком правовом уровне, что именно Россия несет ответственность за действия, не соответствующие Европейской конвенции, что проявляется в т.н бордеризации и продолжающемся нарушении прав человека. Решение Европейского суда еще раз четко подчеркнуло территориальную целостность Грузии и укрепило суверенитет нашей страны. Благодарю государственные ведомства — Министерство юстиции, Службу государственной безопасности, Генеральную прокуратуру Грузии и МВД, всех, кто внес свой вклад в эту важную победу», — отметил премьер-министр.



Европейский суд по правам человека



Страсбургский суд установил ряд нарушений Россией Европейской конвенции по правам человека.

«Европейский суд возложил на Россию полную ответственность за массовые притеснения, задержания и ограничение свободы передвижения грузинского населения на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.По словам главы правительства, решение Европейского суда еще раз четко подчеркнуло территориальную целостность Грузии и укрепило суверенитет страны.«Грузия добыла важную победу в Страсбургском суде. Европейский суд возложил на Россию полную ответственность за массовые притеснения, задержания и ограничение свободы передвижения грузинского населения на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. В очередной раз было подтверждено на самом высоком правовом уровне, что именно Россия несет ответственность за действия, не соответствующие Европейской конвенции, что проявляется в т.н бордеризации и продолжающемся нарушении прав человека. Решение Европейского суда еще раз четко подчеркнуло территориальную целостность Грузии и укрепило суверенитет нашей страны. Благодарю государственные ведомства — Министерство юстиции, Службу государственной безопасности, Генеральную прокуратуру Грузии и МВД, всех, кто внес свой вклад в эту важную победу», — отметил премьер-министр.Европейский суд по правам человека опубликовал свое решение по делу «Грузия против России», в котором говорится о нарушениях прав человека в результате «бордеризации», начавшейся после конфликта 2008 года.Страсбургский суд установил ряд нарушений Россией Европейской конвенции по правам человека.





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