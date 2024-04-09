

ЕСПЧ установил ряд нарушений Европейской конвенции со стороны России по делу - «Грузия против России»

09.04.2024 14:12









Страсбургский суд установил ряд нарушений Россией Европейской конвенции по правам человека.



В частности, суд единогласно установил, что имело место нарушение 2-й статьи (право на жизнь), 3-й статьи (запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), первого пункта 5-й статьи, (право на свободу и безопасность) и 8-й статьи (личное и право на защиту семейной жизни), также установил нарушение 1-й статьи (право на собственность) и 2-й статьи (право на образование) дополнительного 1-го протокола Конвенции, дополнительно нарушение 2-й и 4-й статьи (свобода передвижения).



Как отмечается в пресс-релизе Страсбургского суда, вооруженный конфликт между Грузией и Россией в августе 2008 года положил начало процессу, начавшемуся в 2009 году и известному как «бордеризация», который запрещает людям въезд на территорию, контролируемую Грузией, и в сепаратистские регионы Абхазии и Южной Осетии, поддерживаемые Россией.



Согласно пресс-релизу, упомянутая ситуация названа «одним из самых болезненных наследий грузино-российского конфликта августа 2008 года». В частности, правительство Грузии утверждало, что при их попытке въехать в Абхазию или Южную Осетию или покинуть её, за «незаконное пересечение» административных границ имели место убийства, задержания, заключения в тюрьму или жестокое обращение с людьми.



Согласно пресс-релизу Страсбургского суда, у людей отобрали землю, которую они использовали для сельского хозяйства, членов семей разлучили, а детей заставили выбирать между изучением русского языка или длительными и опасными поездками для посещения занятий в школах на территории, контролируемой Грузией.



Страсбургский суд установил, что у него имеется достаточно доказательств – а именно, списки жертв, свидетельские показания, сообщения средств массовой информации и международные материалы – чтобы сделать вне всякого разумного сомнения вывод о том, что предполагаемые инциденты не были единичными, а были достаточно многочисленными и взаимосвязанными, чтобы представлять собой систему нарушений. Более того, очевидное отсутствие эффективного расследования инцидентов и общего применения мер против всех причастных доказывает, что российские власти официально были толерантны к подобной практике.



У Грузии внесены еще три иска против России в Страсбургский суд. Также в суд было подано около 200 индивидуальных жалоб против Грузии, России или обоих государств, связанных с вооруженным конфликтом 2008 года или процессом «бордеризации». Европейский суд по правам человека опубликовал свое решение по делу «Грузия против России» , в котором говорится о нарушениях прав человека в результате «бордеризации», начавшейся после конфликта 2008 года.Страсбургский суд установил ряд нарушений Россией Европейской конвенции по правам человека.В частности, суд единогласно установил, что имело место нарушение 2-й статьи (право на жизнь), 3-й статьи (запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), первого пункта 5-й статьи, (право на свободу и безопасность) и 8-й статьи (личное и право на защиту семейной жизни), также установил нарушение 1-й статьи (право на собственность) и 2-й статьи (право на образование) дополнительного 1-го протокола Конвенции, дополнительно нарушение 2-й и 4-й статьи (свобода передвижения).Как отмечается в пресс-релизе Страсбургского суда, вооруженный конфликт между Грузией и Россией в августе 2008 года положил начало процессу, начавшемуся в 2009 году и известному как «бордеризация», который запрещает людям въезд на территорию, контролируемую Грузией, и в сепаратистские регионы Абхазии и Южной Осетии, поддерживаемые Россией.Согласно пресс-релизу, упомянутая ситуация названа «одним из самых болезненных наследий грузино-российского конфликта августа 2008 года». В частности, правительство Грузии утверждало, что при их попытке въехать в Абхазию или Южную Осетию или покинуть её, за «незаконное пересечение» административных границ имели место убийства, задержания, заключения в тюрьму или жестокое обращение с людьми.Согласно пресс-релизу Страсбургского суда, у людей отобрали землю, которую они использовали для сельского хозяйства, членов семей разлучили, а детей заставили выбирать между изучением русского языка или длительными и опасными поездками для посещения занятий в школах на территории, контролируемой Грузией.Страсбургский суд установил, что у него имеется достаточно доказательств – а именно, списки жертв, свидетельские показания, сообщения средств массовой информации и международные материалы – чтобы сделать вне всякого разумного сомнения вывод о том, что предполагаемые инциденты не были единичными, а были достаточно многочисленными и взаимосвязанными, чтобы представлять собой систему нарушений. Более того, очевидное отсутствие эффективного расследования инцидентов и общего применения мер против всех причастных доказывает, что российские власти официально были толерантны к подобной практике.У Грузии внесены еще три иска против России в Страсбургский суд. Также в суд было подано около 200 индивидуальных жалоб против Грузии, России или обоих государств, связанных с вооруженным конфликтом 2008 года или процессом «бордеризации».





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