

Президент ПАСЕ запросил заключение Венецианской комиссии по грузинскому закону об иноагентах

16.04.2024 16:57





Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос вчера обратился к Венецианской комиссии за срочным заключением о соответствии стандартам Совета Европы грузинского законопроекта "О прозрачности зарубежного влияния", которое обсуждается в парламенте Грузии.



Ранее в этом месяце, 4 апреля, содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Грузии Клод Керн (Франция, ALDE) и Эдите Эштрела (Португалия, SOC) выразили глубокую обеспокоенность по поводу повторного внесения законопроекта. «Возобновление рассмотрения так называемого закона об иностранных агентах, отмену которого мы тепло приветствовали в прошлом году, вызывает глубокую обеспокоенность. То, что мы сказали при первом вынесении этого закона, остается в силе для текущего предложения: существуют серьезные вопросы о совместимости законопроекта с европейскими демократическими стандартами и нормами в области прав человека. Поэтому мы призываем власти снять этот проект с парламентской повестки дня», — заявили содокладчики.



По итогам сегодняшнего заседания Мониторинговый комитет ПАСЕ, обеспокоенный возможными последствиями для прав человека, также решил запросить мнение Венецианской комиссии по проектам конституционных законов о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, а также по недавним поправкам в Избирательный кодекс Грузии, отменяющий гендерные квоты.





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