

Кубилюс: Кто не готов стать членом ЕС: грузинский народ или «Грузинская мечта»? - Ответ ясен

21.04.2024 11:34









«В декабре Гарибашвили отпраздновал получение Грузией статуса кандидата в ЕС и назвал это победой. Спустя 4 месяца он говорит, что Грузия не готова. Кто конкретно не готов: грузинский народ или партия «Грузинская мечта»? Ответ ясен – «Грузинская мечта» устанавливает законы российского стиля, а проевропейские люди протестуют на улицах», - написал евродепутат в социальной сети X.



Напомним, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не готова стать членом ЕС.



«Сегодня страна не может стать, сегодня мы не готовы стать страной-членом [ЕС], вы со мной согласны? Нет консенсуса по поводу того, что страна сегодня же может стать членом Евросоюза, тем более сейчас, столько проблем, и вы знаете, что на это потребуется время», - отметил Гарибашвили. Кто конкретно не готов стать членом ЕС: грузинский народ или партия «Грузинская мечта»? Ответ ясен, - так европарламентарий Андрюс Кубилюс откликается на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили о том, что Грузия не готова стать членом ЕС.«В декабре Гарибашвили отпраздновал получение Грузией статуса кандидата в ЕС и назвал это победой. Спустя 4 месяца он говорит, что Грузия не готова. Кто конкретно не готов: грузинский народ или партия «Грузинская мечта»? Ответ ясен – «Грузинская мечта» устанавливает законы российского стиля, а проевропейские люди протестуют на улицах», - написал евродепутат в социальной сети X.Напомним, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не готова стать членом ЕС.«Сегодня страна не может стать, сегодня мы не готовы стать страной-членом [ЕС], вы со мной согласны? Нет консенсуса по поводу того, что страна сегодня же может стать членом Евросоюза, тем более сейчас, столько проблем, и вы знаете, что на это потребуется время», - отметил Гарибашвили.





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