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«Традиционные ценности» в треугольнике Москва - Тбилиси - Будапешт
22.04.2024 19:33
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 24–25 апреля посетит с визитом Венгрию.
Он примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC), также известной как анти-ЛГБТ конференция.
В прошлом году в ней участвовал Ираклий Гарибашвили. Тогда он назвал Орбана “боевым христианином”. Вместе они обещали хранить верность традиционным ценностям и поддерживать друг друг.
После того, как Кобахидзе сменил Гарибашвили на посту премьера, в правительстве Грузии Орбана продолжают называть своим единомышленником и главным союзником в Европе.
Напомним, что в Тбилиси также проходит конференция «по традиционным ценностям», организованная Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИКР), которую создали ветераны КГБ, СВР и ФСБ России.
Эксперты из России и Грузии обсуждают тему «Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов». Место проведения конференции скрыто.
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