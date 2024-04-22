

«Традиционные ценности» в треугольнике Москва - Тбилиси - Будапешт

22.04.2024 19:33









Он примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC), также известной как анти-ЛГБТ конференция.



В прошлом году в ней участвовал Ираклий Гарибашвили. Тогда он назвал Орбана “боевым христианином”. Вместе они обещали хранить верность традиционным ценностям и поддерживать друг друг.



После того, как Кобахидзе сменил Гарибашвили на посту премьера, в правительстве Грузии Орбана продолжают называть своим единомышленником и главным союзником в Европе.



Напомним, что в Тбилиси также



Эксперты из России и Грузии обсуждают тему «Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов». Место проведения конференции скрыто. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 24–25 апреля посетит с визитом Венгрию.Он примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC), также известной как анти-ЛГБТ конференция.В прошлом году в ней участвовал Ираклий Гарибашвили. Тогда он назвал Орбана “боевым христианином”. Вместе они обещали хранить верность традиционным ценностям и поддерживать друг друг.После того, как Кобахидзе сменил Гарибашвили на посту премьера, в правительстве Грузии Орбана продолжают называть своим единомышленником и главным союзником в Европе.Напомним, что в Тбилиси также проходит конференция «по традиционным ценностям», организованная Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИКР), которую создали ветераны КГБ, СВР и ФСБ России.Эксперты из России и Грузии обсуждают тему «Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов». Место проведения конференции скрыто.



Источник: Новости - Грузия

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