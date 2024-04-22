

Приближенная к ФСБ организация проводит в Тбилиси конференцию «о традиционных ценностях»

22.04.2024 17:11





В Тбилиси проходит конференция «по традиционным ценностям», организованная Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИКР), которую создали ветераны КГБ, СВР и ФСБ России.



Эксперты из России и Грузии обсуждают тему «Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов». Место проведения конференции скрыто.



В анонсе мероприятия сказано, что «на конференции выступят замдиректора НИИКР Валентина Комлева, политтехнолог Евгений Минченко, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Яковлев, по видеосвязи — ведущий эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Евгения Горюшина».



Сообщается, что организаторы конференции две грузинские (организации «Институт Евразии» и SIKHA Foundation) и одна российская организация — НИИКР.



Заместитель директора НИИКР подтвердил российским СМИ, что конференция состоится 22 апреля в Тбилиси, но отказался раскрывать другие подробности.



Известно, что НИИКР был создан в 2020 году. Среди основателей института — генерал-лейтенант Николай Грибин, который в разные годы проживал в Великобритании в Копенгагене. Он возглавлял 3 отдел КГБ и отвечал в том числе за Великобританию, Австралию и страны Скандинавии. А также бывший начальник Академии внешней разведки.



Еще одним учредителем организации является бизнесмен Ирина Завесницкая. По имеющейся информации, Завесницкая зарегистрирована директором НИИКР, который расположен по адресу: улица Владислава Гасумянова.



Согласно официальной биографии Гасумянова, с 1982 по 2001 год он служил в КГБ, СВР и ФСБ. Также работал замначальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, входил в правление «Норникеля». С 2015 года занимал должность заведующего кафедрой «Норникеля» «Корпоративная безопасность» в МГИМО.



Источник: SOVA

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