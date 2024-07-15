

«Русский клуб» отрицает поддержку тренингов в Грузии со стороны МИД России

15.07.2024 11:29









В СМИ появилась информация о том, что тренинги спонсируется Россотрудничеством – подразделением МИД России по содействию и культурным связям, в отношении которого Евросоюз ввел санкции с июля 2022 года. Основанием для этого послужило сообщение на сайте Россотрудничества от 1 июля, в котором сообщалось о предстоящей «летней школе для преподавателей русского языка как иностранного 2024 в Грузии.». Агентство управляет сетью «Русских домов», которые проводят мероприятия, аналогичные Русскому клубу, включая тренинги для преподавателей и мероприятия, посвященные памяти Пушкина. В Грузии «Русские дома» открыты в оккупированных Цхинвали и Сухуми.



В своем сегодняшнем заявлении в социальных сетях «Русский клуб» опроверг утверждение о том, что его спонсирует Россотрудничество, и заявил, что он «полностью поддержан исключительно грузинскими бизнесменами». Клуб потребовал извинений от журналистов, которые допустили «ошибку» и оклеветали «организацию, которая вот уже 21 год трудится во имя и на благо своей родины – Грузии». Клуб с иронией отмечает, что очень рады, что «средства массовой информации поддерживают правительственный закон «О прозрачности иностранного финансирования» и так рьяно его исполняют», указав на инспирированный Кремлем закон, который призван ограничить деятельность групп гражданского общества и СМИ, таких как «Батумелеби».



Они объяснили присутствие руководителя Секции интересов ПФ при Посольстве Швейцарии в России Дмитрия Трофимова «его личной инициативой» наградить детей, победивших в конкурсе рисунков, посвященном Александру Пушкину.



Министерство образования, Служба госбезопасности и МВД Грузии не ответили на запрос «Батумелеби» о том, преподавали ли российские преподаватели, которые сейчас находятся в Шекветили, ранее в оккупированных регионах Грузии и тем самым нарушили грузинский закон об оккупации.



Что такое «Русский клуб»?



Ссылки на сайте «Русского клуба», где должна находиться информацию о его руководящем органе или официальных представителях, не работают. Поиск в Публичном реестре Грузии показывает, что он был зарегистрирован в 2010 году и с тех пор возглавляется Николаем Свентицким, директором русскоязычного театра имени Гробоедова в Тбилиси. В состав совета директоров входят



Алла Беженцева, которая также возглавляет Союз русских женщин в Грузии. Беженцева получила финансирование от Женского фонда Грузии, который, в свою очередь, поддерживается западными донорскими агентствами

Автандил Варсимашвили, актер Театра имени Грибоедова, писатель и медиаперсона

Валерий Харютченко, актер Театра имени Грибоедова. 12 июля газета «Батумелеби» сообщала , что «Русский клуб», позиционирующий себя на своем сайте как «Международный культурно-просветительский союз», проводит тренинг для 50 учителей русского языка из публичных школ Грузии в курортном поселке Шекветили на Черноморском побережье в Западной Грузии. В сообщении говорится, что дополнительно проводятся тренинги для преподавателей русского языка, истории и литературы из вузов.В СМИ появилась информация о том, что тренинги спонсируется Россотрудничеством – подразделением МИД России по содействию и культурным связям, в отношении которого Евросоюз ввел санкции с июля 2022 года. Основанием для этого послужило сообщение на сайте Россотрудничества от 1 июля, в котором сообщалось о предстоящей «летней школе для преподавателей русского языка как иностранного 2024 в Грузии.». Агентство управляет сетью «Русских домов», которые проводят мероприятия, аналогичные Русскому клубу, включая тренинги для преподавателей и мероприятия, посвященные памяти Пушкина. В Грузии «Русские дома» открыты в оккупированных Цхинвали и Сухуми.В своем сегодняшнем заявлении в социальных сетях «Русский клуб» опроверг утверждение о том, что его спонсирует Россотрудничество, и заявил, что он «полностью поддержан исключительно грузинскими бизнесменами». Клуб потребовал извинений от журналистов, которые допустили «ошибку» и оклеветали «организацию, которая вот уже 21 год трудится во имя и на благо своей родины – Грузии». Клуб с иронией отмечает, что очень рады, что «средства массовой информации поддерживают правительственный закон «О прозрачности иностранного финансирования» и так рьяно его исполняют», указав на инспирированный Кремлем закон, который призван ограничить деятельность групп гражданского общества и СМИ, таких как «Батумелеби».Они объяснили присутствие руководителя Секции интересов ПФ при Посольстве Швейцарии в России Дмитрия Трофимова «его личной инициативой» наградить детей, победивших в конкурсе рисунков, посвященном Александру Пушкину.Министерство образования, Служба госбезопасности и МВД Грузии не ответили на запрос «Батумелеби» о том, преподавали ли российские преподаватели, которые сейчас находятся в Шекветили, ранее в оккупированных регионах Грузии и тем самым нарушили грузинский закон об оккупации.Ссылки на сайте «Русского клуба», где должна находиться информацию о его руководящем органе или официальных представителях, не работают. Поиск в Публичном реестре Грузии показывает, что он был зарегистрирован в 2010 году и с тех пор возглавляется Николаем Свентицким, директором русскоязычного театра имени Гробоедова в Тбилиси. В состав совета директоров входятАлла Беженцева, которая также возглавляет Союз русских женщин в Грузии. Беженцева получила финансирование от Женского фонда Грузии, который, в свою очередь, поддерживается западными донорскими агентствамиАвтандил Варсимашвили, актер Театра имени Грибоедова, писатель и медиаперсонаВалерий Харютченко, актер Театра имени Грибоедова.



Источник: Civil Georgia

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