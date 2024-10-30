

Каладзе: Байден не может быть оценщиком выборов, их оценивает ОБСЕ/БДПИЧ

30.10.2024 15:23









Как отметил Каладзе, по данным ОБСЕ/ БДИПЧ, выборы были конкурентными и многопартийными.



«Джо Байден не может быть оценщиком выборов, а также того, является ли власть легитимной или нет. Это оценивает ОБСЕ/ БДИПЧ. Мы услышали их промежуточный отчет, который был чудесным, я не помню такого отчета на выборах и после их окончания. Они прямо выступили и сказали, что выборы были конкурентными, многопартийными. У людей была возможность сделать свой выбор. Что касается заявлений, то для того и началось расследование, чтобы на все был дан ответ. Чтобы не осталось знак вопроса. Я хочу сказать, что тот, кто имеет желание, будь то внутри страны или за ее пределами, мы даем возможность каждому все посчитать. Я убежден в нашей правде», - заявил Каладзе.



Для информации, по заявлению президента США Джо Байдена, граждане Грузии имеют право мирно выражать свои взгляды относительно проведения выборов, которые международные и местные наблюдатели не объявили свободными и справедливыми. В заявлении президент Байден призывает правительство Грузии прозрачно расследовать все нарушения на выборах, отозвать такие законы, как «закон об иностранном влиянии», и немедленно начать инклюзивный диалог со всеми политическими силами в Грузии. Джо Байден не может быть оценщиком выборов, а также того, является ли власть легитимной или нет, - так мэр столицы, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе откликается на заявление президента США Джо Байдена Как отметил Каладзе, по данным ОБСЕ/ БДИПЧ, выборы были конкурентными и многопартийными.«Джо Байден не может быть оценщиком выборов, а также того, является ли власть легитимной или нет. Это оценивает ОБСЕ/ БДИПЧ. Мы услышали их промежуточный отчет, который был чудесным, я не помню такого отчета на выборах и после их окончания. Они прямо выступили и сказали, что выборы были конкурентными, многопартийными. У людей была возможность сделать свой выбор. Что касается заявлений, то для того и началось расследование, чтобы на все был дан ответ. Чтобы не осталось знак вопроса. Я хочу сказать, что тот, кто имеет желание, будь то внутри страны или за ее пределами, мы даем возможность каждому все посчитать. Я убежден в нашей правде», - заявил Каладзе.Для информации, по заявлению президента США Джо Байдена, граждане Грузии имеют право мирно выражать свои взгляды относительно проведения выборов, которые международные и местные наблюдатели не объявили свободными и справедливыми. В заявлении президент Байден призывает правительство Грузии прозрачно расследовать все нарушения на выборах, отозвать такие законы, как «закон об иностранном влиянии», и немедленно начать инклюзивный диалог со всеми политическими силами в Грузии.





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