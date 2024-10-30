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Джо Байден: На выборах в Грузии имели место запугивание и использование админресурса
30.10.2024 00:37
Президент США Джо Байден публикует заявление относительно «ухудшения демократии» в Грузии.
Как отмечается в заявлении, состоявшиеся 26 октября парламентские выборы были омрачены многочисленными случаями злоупотребления административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей.
«США долгое время поддерживали грузинский народ и поддерживали суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Грузии. Вот почему я глубоко обеспокоен недавним откатом демократии в стране, включая принятие законов, подобных «российским законам», которые ограничивают фундаментальные свободы и сокращают пространство для независимых организаций гражданского общества.
Парламентские выборы, прошедшие в Грузии 26 октября, были омрачены многочисленными случаями злоупотребления административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей. Граждане Грузии имеют право мирно выражать свое мнение относительно проведения этих выборов, которые независимые международные и местные наблюдатели не сочли свободными и справедливыми.
Мы призываем правительство Грузии прозрачно расследовать все нарушения на выборах, отменить такие законы, как закон «О прозрачности иностранного влияния», которые ограничивают свободу собраний и выражения мнений, и начать немедленный инклюзивный диалог со всеми политическими силами в Грузии для восстановления выборов. справедливость. Мы призываем все стороны строго защищать верховенство закона и основные свободы, которые остаются основой евроатлантического будущего Грузии».
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