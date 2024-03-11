

Состоялась презентация клипа песни, которую Нуца Бузаладзе представит на Евровидении (+видео)

11.03.2024 19:02





Нуца Бузаладзе выступит на Евровидении-2024 с песней Firefighter, которую, по данным Общественного телеканала, написали Дарко Димитров и Ада Сатка.



Что касается клипа на песню, то, по данным Общественного вещателя, режиссером клипа является Заза Орашвили, художник - Шако Попиашвили, хореограф - Луиджи Алока, дизайн костюмов - Лаша Джохадзе и Александре Ахалкацишвили, режиссер монтажа - Нестан Синджикашвили.



Кроме того, по информации ОВГ, вместе с Нуцей Бузаладзе в клипе участвуют грузинские и итальянские танцоры.



В этом году конкурс песни «Евровидение» пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальмё, Швеция. Нуца Бузаладзе выступит от имени Грузии во втором полуфинале 9 мая.



Нуца Бузаладзе недавно приняла участие в известном американском проекте American Idol, где вошла в число 12 лучших певиц как иностранная артистка.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





