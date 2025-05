Зурабишвили: принятие конгрессменами MEGOBARI Act — ответ Америки как друга

06.05.2025 15:49









«Это ответ Америки как друга», — подчеркнула политик.







Зурабишвили отметила, что Грузия возобновит дружественные и партнерские отношения с Соединенными Штатами сразу после смены правительства и останется «без режима».



Она заявила на брифинге, что лица, ответственные за происходящее в Грузии, будут подвергнуты санкциям.



«Мы изменим это, когда сменим режим. Этот режим подлежит санкциям, другого выхода нет, и наши американские друзья это знают. Официальные лица Грузии не могут обвинять Америку то в <том, что некие ее силы представляюсь ипостась> «партии войны», то в «глубинном государстве», а иногда и в чем-то еще — это неприемлемо!



(MEGOBARI Act) — таков ответ Америки как друга. Мы вернем друга, как только этот режим сменится. Таково наше заявление!



Мы вернем не только американскую дружбу, мы вернем стратегическое партнерство, которое было утрачено за этот период, а также вернем возможности, которые называются либерализацией визового режима с Америкой, а не со странами, список которых был опубликован несколько дней назад.



Мы также вернемся к свободной торговле. Таково наше будущее без этого режима», — заявила Саломе Зурабишвили.



Утром 6 мая палата представителей Конгресса США проголосовала и выразила поддержку двухпартийному законопроекту — MEGOBARI Act (



Добавим, 5 марта MEGOBARI Act (аббревиатура от Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience and Independence, то есть — Мобилизация и расширение возможностей Грузии для строительства, подотчетности, устойчивости и независимости) был представлен в комитете по иностранным делам его главой — республиканцем Джимом Ришем и членом комитета — демократкой Джинн Шахин. 24 марта еще два конгрессмена — республиканец Пит (Джон) Рикеттс и демократ Крис Кунс — стали соавторами законопроекта.



MEGOBARI Act был первоначально зарегистрирован в Палате представителей США 20 мая 2024 года — до того, как парламент Грузии отменил вето пятого президента Саломе Зурабишвили на закон об агентах («О прозрачности иностранного влияния» — ред.).



Отметим, MEGOBARI Act представлен в комитете Сената США по международным отношениям. Документ представили американские сенаторы Джим Риш (глава этого комитета) и Джин Шахин (член комитета).

