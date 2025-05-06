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Палата представителей США поддержала акт MEGOBARI
06.05.2025 09:10
Законопроект поддержали 349 конгрессменов, из которых 168 были республиканцами, а 181 — демократами. Против проголосовали 42 конгрессмена, еще 42 не приняли участия в голосовании.
Полное название законопроекта, известного как акт MEGOBARI — «Акт по укреплению и мобилизации подотчетности, устойчивости и независимости Грузии». Его официальное название также звучит как «Закон о противодействии влиянию Коммунистической партии Китая, иранского режима и Российской Федерации в Грузии».
Акт MEGOBARI предусматривает введение санкций и визовых ограничений для высокопоставленных должностных лиц Грузии. В частности, он включает следующие положения:
• Начать полную переоценку отношений между США и Грузией, включая все программы помощи;
• Признать поддержку грузинского народа курсу на евроатлантическую интеграцию, закрепленному в Конституции страны;
• Обязать президента США ввести санкции против официальных лиц партии «Грузинская мечта» и их пособников, которые были вовлечены в коррупцию с целью отклонения от евроатлантического пути, подрывали суверенитет и территориальную целостность Грузии или участвовали в других коррупционных действиях, наносящих ущерб стабильности страны;
• Укрепить связи между народами и сотрудничество в области обороны, если Грузия будет действовать в соответствии с требованиями своей Конституции;
• Подтвердить поддержку полного суверенитета и территориальной целостности Грузии на фоне незаконной оккупации со стороны России;
• Поддержать гражданское общество, которое защищает грузинский народ и Конституцию от злоупотребления властью со стороны правительства «Грузинской мечты».
В ходе обсуждения акта MEGOBARI выступили: республиканец из Флориды Брайан Маст, демократ из Мэриленда Джонни Ошески, демократ из Теннесси Стив Коэн, республиканец из Южной Каролины Джо Уилсон и республиканец из Огайо Уоррен Дэвидсон.
Ранее, 27 марта текущего года, документ был поддержан Комитетом по международным делам Сената. Законопроект был первоначально представлен в прошлом году конгрессменом Джо Уилсоном, а в текущем году вновь внесён в 119-й состав Конгресса совместно с конгрессменом Стивом Коэном, Ричардом Хадсоном и Марком Уизи.
После Палаты представителей законопроект должен быть рассмотрен и поставлен на голосование в Сенате. В случае одобрения обеими палатами он будет передан на подпись президенту США.
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