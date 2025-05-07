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Сенат США принял MEGOBARI Act к рассмотрению
07.05.2025 18:35
После одобрения Палатой представителей США законопроект MEGOBARI Act был официально передан в Сенат. В частности, после одобрения документа в нижней палате Конгресса США – Палате представителей, 6 мая законопроект был передан в верхнюю палату Конгресса. Законопроект уже внесен в календарь Сената сообщил журналист Алекс Рауфоглу.
Законопроект поступил в раздел «Общие вопросы» официального календаря Сената 6 мая под названием «Акт о противодействии влиянию Коммунистической партии Китая, иранского режима и Российской Федерации в Грузии».
Напомним, в календарь Сената также включен «Закон о поддержке демократии и верховенства закона в Грузии и других целях» (также известный как «Закон MEGOBARI»), представленный сенатором Джин Шахин и другими, который был поддержан Комитетом Сената по иностранным делам 27 апреля.
Напомним, утром 6 мая палата представителей Конгресса США проголосовала и выразила поддержку двухпартийному законопроекту — MEGOBARI Act («Акт по укреплению и мобилизации возможностей Грузии в области подотчетности, устойчивости и независимости»).
Добавим, 5 марта MEGOBARI Act (аббревиатура от Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience and Independence, то есть — Мобилизация и расширение возможностей Грузии для строительства, подотчетности, устойчивости и независимости) был представлен в комитете по иностранным делам его главой — республиканцем Джимом Ришем и членом комитета — демократкой Джинн Шахин. 24 марта еще два конгрессмена — республиканец Пит (Джон) Рикеттс и демократ Крис Кунс — стали соавторами законопроекта.
MEGOBARI Act был первоначально зарегистрирован в Палате представителей США 20 мая 2024 года — до того, как парламент Грузии отменил вето пятого президента Саломе Зурабишвили на закон об агентах («О прозрачности иностранного влияния» — ред.).
Отметим, MEGOBARI Act представлен в комитете Сената США по международным отношениям. Документ представили американские сенаторы Джим Риш (глава этого комитета) и Джин Шахин (член комитета).
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