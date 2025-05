Сенат США принял MEGOBARI Act к рассмотрению

Законопроект поступил в раздел «Общие вопросы» официального календаря Сената 6 мая под названием «Акт о противодействии влиянию Коммунистической партии Китая, иранского режима и Российской Федерации в Грузии».



Напомним, в календарь Сената также включен «Закон о поддержке демократии и верховенства закона в Грузии и других целях» (также известный как «Закон MEGOBARI»), представленный сенатором Джин Шахин и другими, который был поддержан Комитетом Сената по иностранным делам 27 апреля.



Напомним, утром 6 мая палата представителей Конгресса США проголосовала и выразила поддержку двухпартийному законопроекту — MEGOBARI Act («Акт по укреплению и мобилизации возможностей Грузии в области подотчетности, устойчивости и независимости»).



Добавим, 5 марта MEGOBARI Act (аббревиатура от Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience and Independence, то есть — Мобилизация и расширение возможностей Грузии для строительства, подотчетности, устойчивости и независимости) был представлен в комитете по иностранным делам его главой — республиканцем Джимом Ришем и членом комитета — демократкой Джинн Шахин. 24 марта еще два конгрессмена — республиканец Пит (Джон) Рикеттс и демократ Крис Кунс — стали соавторами законопроекта.



MEGOBARI Act был первоначально зарегистрирован в Палате представителей США 20 мая 2024 года — до того, как парламент Грузии отменил вето пятого президента Саломе Зурабишвили на закон об агентах («О прозрачности иностранного влияния» — ред.).



