В Эргнети на встрече МПРИ поставят и вопрос возвращения Тамар Меаракишвили в Ахалгори

31.03.2026 18:08





В селе Эргнети проходит 131-я встреча в рамках МПРИ — механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Замдиректора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе заявил, что главной темой обсуждения станет вопрос освобождения незаконно удерживаемых лиц в оккупированном Цхинвальском регионе — на сегодняшний день их 11 граждан Грузии.



Также грузинская сторона поставит на обсуждение вопрос жительницы Ахалгорского района Тамары Меаракишвили, которая была сначала незаконно задержана, а затем незаконно выслана из оккупированного Цхинвальского региона.



Беседа коснется и 7 случаев т.н. незаконной бордеризации со стороны де-факто властей Цхинвали.



«В то же время вопрос о свободном передвижении является постоянным пунктом нашей повестки дня, этот вопрос регулярно обсуждается и, естественно, этот вопрос будет озвучен в связи с предстоящим праздником Пасхи, чтобы население могло беспрепятственно посещать кладбища и безопасно возвращаться в свои дома», — заявил Антадзе.



Напомним, Тамар Меаракишвили, которая была выдворена с оккупированной территории де-факто властями Цхинвальского региона Грузии, обратилась к основателю и почетному председателю «Грузинской мечты» с ультиматумом Бидзине Иванишвили.



50-летняя женщина потребовала встречи с Иванишвили или с представителями соответствующих органов власти Грузии. Жительница Ахалгорского района, которая с января 2026 года находится на контролируемой Тбилиси территории Грузии, просит возвращения в свой родной дом в Ахалгорском районе и спокойной жизни, чтобы ей не мешали де-факто власти.



В противном случае, по ее словам, через 2 недели она начнет проводить акции протеста в Тбилиси. Жительница Ахалгорского района заявляет, что протест может стать вынужденной мерой с учетом того, что здоровье ей этого не позволяет (предположительно, Меаракишвили намекает на голодовку — ред.).





