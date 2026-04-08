Освобождён похищенный оккупантами у разделительной линии гражданин Грузии
08.04.2026 13:35
Из заключения в Цхинвали освобождён гражданин Грузии, житель города Хашури Зураб Гачечиладзе.
Гачечиладзе был похищен 2 апреля, его обвинили в «незаконном пересечении» де-факто границы.
Сегодня, 8 апреля, гражданин Грузии был «выдворен» за пределы т.н. «Южной Осетии» (оккупированный Россией Цхинвальский регион Грузии) — так в Цхинвали называют передачу задержанных грузинской стороне.
В СГБ Грузии информацию об освобождении ранее задержанного на разделительной линии гражданина пока не распространяли. 31 марта представитель ведомства сообщил, что на встрече в селе Эргнети в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) обсуждался вопрос освобождения 11 граждан Грузии, находящихся в Цхинвали, однако «существенных сдвигов» по данному вопросу отмечено не было.
