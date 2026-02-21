|
В январе 67% импортируемой электроэнергии Грузия получила из России
21.02.2026 23:36
По данным TBC Capital, в январе 2026 года Грузия импортировала 576 млн кВт·ч (576 ГВт·ч) электроэнергии на сумму 22,5 млн долларов США.
Структура импорта:
Россия — 67% (389 ГВт·ч)
Турция — 21% (119 ГВт·ч)
Армения — 11% (64 ГВт·ч)
Азербайджан — менее 1%
По данным обзора, из 389 ГВт·ч, импортированных из России, более половины — 220 ГВт·ч — были использованы для покрытия потребления в оккупированной Абхазии. Они не платят за свет.
Общая сумма расходов на импорт электроэнергии в январе составила 22,5 млн долларов.
Энергетическая зависимость и структура поставок остаются важной темой для обсуждения в контексте энергетической безопасности страны.
