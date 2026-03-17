Правительство Грузии повышает таможенный сбор и для автомашин возрастом 6 лет

17.03.2026 17:13





Изменения в «Налоговый кодекс» уже зарегистрировали члены партии «Грузинская мечта» в парламенте, сообщает BPN.



Согласно изменениям, ставка растаможки для автомобилей от 0 до 6 лет устанавливается в размере 1,5 лари за 1 см³ двигателя вместо действующей ставки 0,8–1,4 лари, которая применялась для машин 2020–2023 годов выпуска.



Законопроект предусматривает единый подход к налогообложению легковых автомобилей: умеренная ставка акциза для автомобилей до 6 лет и повышенная — для машин старше 6 лет.



Для этого в статью 188 Налогового кодекса вводятся части 12 и 13:



• автомобили от 0 до 6 лет — 1,5 лари за 1 см³;

• автомобили старше 6 лет — 4,5 лари за 1 см³.





Сколько будет стоить растаможка автомобилей до 6 лет:



Для машин 2024–2025 годов выпуска тариф уже составлял 1,5 лари за см³, изменения для этой категории не предусмотрены.



• 2023 год — с 1,4 лари до 1,5 лари (1400–1500 лари);

• 2022 год — с 1,2 лари до 1,5 лари (1200–1500 лари);

• 2021 год — с 1,0 лари до 1,5 лари (1000–1500 лари);

• 2020 год — с 0,8 лари до 1,5 лари (800–1500 лари).



В Ассоциации автоимпортеров Грузии в интервью BPN заявили, что рост стоимости растаможки создаёт риск потери как минимум $2,6 млрд экономического сегмента.



По словам автодилеров, изменения фактически ограничивают около 90% рынка и ставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест.



Автоимпортеры отмечают, что повышение акциза на автомобили старше 6 лет до 4,5 лари за 1 см³ двигателя приведёт к тем же последствиям, что и первоначальный вариант законопроекта, где был запрет на автомобили старше 6 лет.



Причина в том, что на внутреннем рынке при относительно низкой покупательной способности населения автомобили до 6 лет составляют лишь 5–6% годового оборота (примерно 70–80 тыс. единиц).



Серьёзные проблемы возникают и в сфере реэкспорта: новые правила фактически создают монополию для иностранных граждан, передавая им значительную часть бизнеса.



«Это означает риск потери как минимум $2,6 млрд экономического сегмента, сокращение экспорта и угрозу десяткам тысяч рабочих мест», — подчёркивают автодилеры.



Автоимпортеры и владельцы автомобилей требуют пересмотра решения правительства и отмечают, что подобные меры должны приниматься только после диалога с отраслевыми представителями.





