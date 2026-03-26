«Радио Свобода»: грузинский бизнесмен намерен поставлять уголь и металлы с оккупированной ДНР

26.03.2026 22:58





Грузинский бизнесмен Валериан Кочиашвили подтвердил «Радио Свободе», что намерен поставлять уголь и металлы с оккупированной территории Украины — т.н. «ДНР».



Он заявил, что написал им, чтобы они «быстрее шевелились», поскольку у него есть и клиенты — турки, и если они найдут другого поставщика, то тогда ни угля, ни металлов из Донецка ему уже не нужно будет.



Кочиашвили в этой схеме намерен задействовать компанию George Oil Limited, которая специализируется на международной торговле, в том числе в энергетическом секторе (не путать с государственной «Корпорацией нефти и газа Грузии», которая занимается разведкой и транспортировкой газа — «Радио Свобода»).



На Восточном экономическом форуме 2025 года компания подписала меморандум с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей, предусматривающий двусторонние поставки с компаниями Дальнего Востока РФ.



СМИ пишет, что компания George Oil Limited — одна из ключевых игроков на рынке государственных закупок Грузии и регулярно выигрывает тендеры для поставки топлива правительственным учреждениям, хотя сам Кочиашвили с этим не согласен.



Валериан Кочиашвили — это бывший военнослужащий, который оказался в центре внимания в мае 2025 года: в Батуми он сначала оскорбил словесно посла Германии Петера Фишера и его супругу, а затем снял видео, в котором угрожал дипломату физической расправой.



Кочиашвили владеет двумя компаниями под названием George Oil, зарегистрированной в 2015 году, и George Oil Plus, зарегистрированной два дня назад, 24 марта 2026 года.



В первой компании бизнесмен владеет 50% долей, во второй — 100%.



Вместе с Кочиашвили в оккупированном Донецке находился также Амирaн Сурманидзе, который нигде не фигурирует — ни в примерно 10-ти компаниях, которыми управляет Кочиашвили, ни в связанных с ним бизнесах.



Сам бизнесмен заявил, что надо как можно скорее наладить связи, пока не началась «эта вакханалия».



«Там есть уголь, у украинцев россияне отобрали уголь, и я хочу наладить отношения с Россией — все-таки наши соседи, и если с ними не установить связи, нам ничего не поможет. Пока заключили один договор, а потом посмотрим: у них есть и пшеница, и подсолнечник, у нас здесь ничего нет. Я сказал и про соль — у них самая лучшая соль, наши всегда оттуда привозили, сейчас уже не поступает, и я сказал: дайте мне и соль. Самая экологически чистая соль в Соледаре», — заявил Кочиашвили.



По его словам, он лично был заинтересован в установлении деловых отношений с так называемой «Донецкой республикой» и довольно легко этого добился — всего за несколько дней визита и еще несколько дней — чтобы заключить договор.



По его словам, конкретные даты, когда начнется торговля сырьем с оккупированной территории Украины, пока не определены, но бизнесмен надеется, что процесс начнется уже в конце апреля.



Кочиашвили также заявил, что санкций он не боится, поскольку он — не олигарх и «пока еще ничего не начал».



При экспорте угля из оккупированного Россией Донбасса в другие страны сырье оформляется как российский продукт, а далее сбывается в страны — основные: Китай (40%), Индия (19%) и Турция (11%).



Сырье по железной дороге из оккупированных территорий Украины отправляют в РФ, далее оформляют как российское сырье, а уже из России — морским путем — через порты уголь транспортируется в разные пункты назначения.



Весь процесс в основном контролируется властями РФ с использованием схем обхода санкций, пишет «Радио Свобода».



«Расследования установили, что в торговле российским углем в Турции участвовала зарегистрированная в Ростове компания «Энергоресурс», принадлежащая сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича. Таким образом, в 2023–2024 годах из России было продано более 500 000 тонн угля», — отмечает автор.



По публикациям в TikTok видно, что Кочиашвили в этот период посещал не только оккупированные территории Украины, но и российский город Ростов.



Напомним, 19 марта в российских СМИ появились сообщения о том, что между т.н. Донецкой республикой и Грузией был заключен договор об экспорте угля и металла.



Де-факто премьер-министр ДНР Андрей Чертков, говоря о перспективах торговых отношений с Грузией, заявил, что уже подписан договор с грузинской компанией George Oil Limited, которая, по утверждению российских СМИ, «является одним из ключевых игроков на рынке государственных закупок Грузии и регулярно выигрывает тендеры на поставку топлива для государственных учреждений».





