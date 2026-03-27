Кобахидзе: Грузинские банки стабильно расширяются в регионе и увеличивают свой географический ареал

27.03.2026 11:11





Сильная политика и растущее доверие общества укрепили веру в грузинскую денежную единицу лари, что обеспечивает стабильность финансового сектора, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в выступлении на 51-й Международной банковской конференции Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы (ВАСЕЕ).



Как отметил глава правительства, сегодня большая часть счетов, размещенных в Грузии - в лари, и так «не было в 2025 году».



«Это достижение тесно поддерживает сильный финансовый сектор, который является хребтом экономики и обеспечивает стабильность и доступ к финансированию. Сегодня сектор состоит из 19 банков, включая 3 цифровых и 2 микробанка. Они сохраняют прочные позиции по капиталу и ликвидности; качество активов также остается высоким, что способствует устойчивому экономическому росту.



Этот прогресс отражается и на международных рынках капитала, где размещены акции ведущих грузинских банков. В настоящее время один из ведущих грузинских банков вошел в первую сотню индекса ценных бумаг FTSE (Financial Times Stock Exchange), в которую входят 100 крупнейших компаний, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже. Одновременно, средней величины банки также работают исправно и предлагают клиентам широкий спектр финансовых услуг.



Грузинские банки стабильно расширяются в регионе и увеличивают свой географический ареал. Это усиливает региональную связанность, играет все более важную роль в содействии более глубокой финансовой интеграции и сотрудничеству», - сказал Иракли Кобахидзе.



Кроме того, как отметил Кобахидзе в своем выступлении, «сегодня мы видим растущий интерес инвесторов со всего мира к финансовому сектору Грузии, как со стороны традиционной банковской деятельности, так и со стороны широкого круга поставщиков финансовых услуг».



По его словам, регулирующие рамки финансового сектора Грузии прозрачны и гибки.



Как заявил Кобахидзе, наряду с развитием банковского сектора развиваются и рынки капитала Грузии. По его словам, «растет интерес как к государственным, так и к корпоративным облигациям, что способствует диверсификации источников финансирования».



«В совокупности эти усилия формируют более динамичную, конкурентоспособную и ориентированную на будущее финансовую экосистему, открывая новые возможности для устойчивого роста инвестиций.



Грузия остается открытой экономикой, готовой углублять связи с нашими международными партнерами для достижения более прочного сотрудничества и новых возможностей», - сказал премьер-министр.





