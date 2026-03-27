Norwegian Air Sweden запускает прямые рейсы из Копенгагена в Тбилиси

27.03.2026 16:44





Новая европейская авиакомпания Norwegian Air Sweden выходит на грузинский авиационный рынок, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.



«С июня 2026 года Тбилиси будет напрямую соединён с ещё одной европейской столицей – Копенгагеном (Королевство Дания). Рейсы по новому маршруту будет выполнять дочерняя компания известной скандинавской лоукост-авиакомпании Norwegian – Norwegian Air Sweden.



Согласно поданной в Агентство гражданской авиации заявке, прямые рейсы между Тбилиси и Копенгагеном начнутся 27 июня с частотой два раза в неделю – по средам и субботам. С 15 августа рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям.





Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, через своё государственное учреждение – Агентство гражданской авиации, предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение рейсов 23 марта.



Добавление маршрута Копенгаген – Тбилиси – Копенгаген повысит связанность Грузии со странами Скандинавии и будет способствовать росту туристических потоков из Северной Европы.



Кроме того, аэропорт Копенгагена является одним из крупнейших транзитных хабов в регионе Европы, что предоставит грузинским пассажирам дополнительные возможности путешествовать через Копенгаген в другие направления Европы и США», — говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.





