Norwegian Air Sweden запускает прямые рейсы из Копенгагена в Тбилиси
27.03.2026 16:44
Новая европейская авиакомпания Norwegian Air Sweden выходит на грузинский авиационный рынок, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
«С июня 2026 года Тбилиси будет напрямую соединён с ещё одной европейской столицей – Копенгагеном (Королевство Дания). Рейсы по новому маршруту будет выполнять дочерняя компания известной скандинавской лоукост-авиакомпании Norwegian – Norwegian Air Sweden.
Согласно поданной в Агентство гражданской авиации заявке, прямые рейсы между Тбилиси и Копенгагеном начнутся 27 июня с частотой два раза в неделю – по средам и субботам. С 15 августа рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям.
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, через своё государственное учреждение – Агентство гражданской авиации, предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение рейсов 23 марта.
Добавление маршрута Копенгаген – Тбилиси – Копенгаген повысит связанность Грузии со странами Скандинавии и будет способствовать росту туристических потоков из Северной Европы.
Кроме того, аэропорт Копенгагена является одним из крупнейших транзитных хабов в регионе Европы, что предоставит грузинским пассажирам дополнительные возможности путешествовать через Копенгаген в другие направления Европы и США», — говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.
