Тендер на строительство трамвайной линии в Тбилиси завершается 31 марта

29.03.2026 20:22





Тендер на строительство трамвайной линии в Тбилиси завершается 31 марта — мэрия отказалась продлить сроки подачи заявок, несмотря на обращения участников.



Речь идёт о масштабном проекте трамвайной линии, которая должна соединить Диди Дигоми и Дидубе. Тендер предполагает составление проектно-сметной документации, необходимой для строительства трамвайной линии и выполнение строительно-монтажных работ.



Стоимость проекта — 416 592 000 лари, финансирование обеспечивает Азиатский банк развития.



Параметры проекта:

• около 7,5 км

• 11 остановок

• маршрут — от 3–4 микрорайонов Диди Дигоми через проспект Агмашенебели до метро «Дидубе»



Компании, заинтересованные в участии, активно задают вопросы на сайте госзакупок. BPN сообщает, что в основном вопросы касаются: технических деталей проекта/ условий выполнения работ/ расчётов в национальной и иностранной валюте. Однако чаще всего участники просили продлить сроки подачи заявок — на что получили отказ.



Напомним, что закупка на строительство трамвайной линии была объявлена во второй раз 16 февраля. До этого первый тендер был объявлен в октябре прошлого года, который был прекращен, причиной этого была названа необходимость корректировки техзадания и процедур в тендерной документации.





