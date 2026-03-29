Тендер на строительство трамвайной линии в Тбилиси завершается 31 марта
29.03.2026 20:22
Тендер на строительство трамвайной линии в Тбилиси завершается 31 марта — мэрия отказалась продлить сроки подачи заявок, несмотря на обращения участников.
Речь идёт о масштабном проекте трамвайной линии, которая должна соединить Диди Дигоми и Дидубе. Тендер предполагает составление проектно-сметной документации, необходимой для строительства трамвайной линии и выполнение строительно-монтажных работ.
Стоимость проекта — 416 592 000 лари, финансирование обеспечивает Азиатский банк развития.
Параметры проекта:
• около 7,5 км
• 11 остановок
• маршрут — от 3–4 микрорайонов Диди Дигоми через проспект Агмашенебели до метро «Дидубе»
Компании, заинтересованные в участии, активно задают вопросы на сайте госзакупок. BPN сообщает, что в основном вопросы касаются: технических деталей проекта/ условий выполнения работ/ расчётов в национальной и иностранной валюте. Однако чаще всего участники просили продлить сроки подачи заявок — на что получили отказ.
Напомним, что закупка на строительство трамвайной линии была объявлена во второй раз 16 февраля. До этого первый тендер был объявлен в октябре прошлого года, который был прекращен, причиной этого была названа необходимость корректировки техзадания и процедур в тендерной документации.
