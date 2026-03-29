В Батуми наградили технологические стартапы

29.03.2026 20:33





Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе принял участие в церемонии награждения грантового конкурса Агентства инноваций и технологий Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.



Мероприятие прошло в технопарке Батуми.



В рамках программы «Гранты на инновации для регионов до 25 000 лари» определены 6 победителей — технологических стартапов из Аджарии.



Цель программы:

▪️ развитие инновационной экосистемы в регионах Грузии

▪️ поддержка создания стартапов

▪️ внедрение и коммерциализация новых технологий, продуктов и сервисов



Также в мероприятии участвовали Автандил Касрадзе — глава Агентства инноваций и технологий, представители местных органов власти.



Мэр ознакомился с инфраструктурой технопарка, современными технологическими ресурсами и проектами, которые планируется реализовать в этом году.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





