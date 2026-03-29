В Батуми наградили технологические стартапы


29.03.2026   20:33


Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе принял участие в церемонии награждения грантового конкурса Агентства инноваций и технологий Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Мероприятие прошло в технопарке Батуми.

В рамках программы «Гранты на инновации для регионов до 25 000 лари» определены 6 победителей — технологических стартапов из Аджарии.

Цель программы:
▪️ развитие инновационной экосистемы в регионах Грузии
▪️ поддержка создания стартапов
▪️ внедрение и коммерциализация новых технологий, продуктов и сервисов

Также в мероприятии участвовали Автандил Касрадзе — глава Агентства инноваций и технологий, представители местных органов власти.

Мэр ознакомился с инфраструктурой технопарка, современными технологическими ресурсами и проектами, которые планируется реализовать в этом году.


