Глава GNERC: Главная причина повышения тарифа на электроэнергию — увеличение потребления

30.03.2026 15:51





По словам председателя Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) Давида Нармания, с 1 апреля в Тбилиси и регионах увеличиваются потребительские тарифы на электроэнергию на 5 тетри, а для коммерческого сектора, то есть для непотребительских пользователей, тарифы различаются по уровням напряжения и увеличиваются на 4–6 тетри.



Нарманиа отметил, что основной причиной роста тарифов для бытовых и непотребительских категорий является возросшее потребление электроэнергии.



«Также учтены повышенные цены на энергию и зависимость страны от импорта электроэнергии в осенне-зимние месяцы. Кроме того, определён оптимальный объём инвестиций для постепенного сокращения аварий в сети и улучшения качества поставки электроэнергии как для населения, так и для коммерческого сектора. Объём инвестиций недавно был скорректирован и утверждён комиссией так, чтобы это не оказало существенного влияния на тариф. По оценке комиссии, без инвестиций ситуация ухудшилась бы, увеличились бы аварии и перебои в поставках электроэнергии, что в первую очередь повлияло бы на население. Поэтому комиссия приняла сбалансированное решение. Мы считаем, что установленные нами тарифы сохранятся в течение нескольких лет», — подчеркнул Нармания.



Он также отметил, что рост тарифов направлен на обеспечение бесперебойной работы системы и сокращение аварий:



«Вы видите, что в последнее время как в столице, так и в регионах участились аварийные отключения электроэнергии, особенно в непогоду. Именно поэтому регуляторная комиссия с помощью специальной программы осуществляет мониторинг и анализ отключений. Выявлено, что в некоторых направлениях количество аварий увеличивалось. Выездной мониторинг технического департамента показал, что состояние инфраструктуры с каждым годом ухудшается. Ещё два года назад было принято решение о повышении объёма инвестиций, и эта тенденция сохраняется.



Помните, когда была такая возможность, два года назад комиссия снизила тариф на 3 тетри, в результате чего в 2024–2025 годах действовал тариф на 3 тетри ниже. Сейчас мы возвращаемся к той ситуации и добавляем ещё 2 тетри. Также в конце 2025 года на три месяца был установлен временный тариф, чтобы учесть инвестиционные потребности, ожидаемую генерацию электроэнергии и баланс», — добавил Давид Нармания.



Отметим, что новые потребительские и непотребительские тарифы на электроэнергию вступят в силу с 1 апреля.





