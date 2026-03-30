Вольский: Власть Грузии сделала все возможное для сохранения тарифов на электроэнергию

30.03.2026 17:39





«Тема тарифов является весьма благодатной почвой для политических дебатов и противостояния. Власти Грузия за этот период сделали всё возможное, чтобы тариф был максимально льготным для населения», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По его словам, даже правительства гораздо более сильных государств не всегда способны повлиять на изменение тарифов.



«В целом, в мире происходят очень сложные процессы, и зачастую не только Грузия, но и гораздо более сильные государства не в состоянии влиять на изменение тарифов», — отметил Вольский.



Для справки: потребительский тариф на электроэнергию увеличился на 5 тетри.







