|
|
|
Грузинская Black Sea Petroleum намерена заменить российскую нефть туркменской
30.03.2026 19:37
опрос будет решен в ближайшее время.
Цель компании — обеспечение грузинского рынка бензином стандарта «Евро-5», дизельным и авиационным топливом, а также экспорт, а также заменить российскую нефть туркменской, затем казахстанской и сырьем других стран, что позволит их продукции стать более конкурентоспособной и экспортировать в страны ЕС.
НПЗ Black Sea Petroleum приступил к производству в конце 2025 года, а среди покупателей нефтепродуктов, производимых компанией, уже одна из крупнейших транснациональных компаний Trafigura и Saudi Aramco, крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии.
Проект реализуется благодаря инвестиции в 600 млн $. Бюджет его первой фазы превышает 150 млн $. Это позволило организовать завод по производству 1,2 млн тонн в год, который будет производить нафту (продукт первичной переработки нефти — ред.), мазут и полуфабрикаты для производства дизельного топлива.
Вторая фаза работы НПЗ в Кулеви даст возможность производить бензин стандарта «Евро-5», авиационное топливо и евродизель с годовой продуктивностью 4.5 млн тонн.
В компании заявили, что продукция Black Sea Petroleum будет продаваться как на местном, так и на международном рынках.
В настоящее время завод занимается производством полуфабрикатов из нефтепродуктов, которые компании закупают для их дальнейшей переработки. В ближайшее время, к началу 2027 года, по словам гендиректора Давида Поцхверия, должна появиться вакуумная переработка, будет налажено производство битума, и ассортимент выпускаемой продукции увеличится.
BM.ge пишет, что в начале 2026 года завод BSP заключил лицензионное соглашение с американской корпорацией Honeywell, которое предоставит компании инженерные и технологические возможности для организации современной производственной линии по переработке нефти, что позволит компании производить авиационный керосин, бензин, дизельное топливо и судовое топливо международных стандартов.
Кроме того, по словам Дэвида Поцхверия, ведутся переговоры с американским импортно-экспортным банком о финансировании поставки технологий Honeywell в Грузию.
|
|
|
