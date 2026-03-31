Национальное агентство продовольствия заключило контракт с пятизвездочным отелем Бидзины Иванишвили

31.03.2026 11:38





Национальное агентство продовольствия заключило контракт с пятизвездочным отелем основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили "Paragraph" на сумму 116 000₾ (~$43 294).



Соглашение предусматривает бронирование 55 одноместных номеров стоимостью $218,3 и 5 номеров высшей категории стоимостью $354 в период с 26 по 29 апреля 2026 года. Указанные тарифы рассчитаны за один номер за одну ночь и включают завтрак.



Агентство приобрело услуги гостиницы Paragraph без тендера по упрощённой процедуре закупки.



Член коалиции «За перемены» Бесик Донадзе написал в Facebook, что контракт на 116 000₾ с отелем Иванишвили свидетельствует о том, что "Paragraph" работает в убыток, и бюджетные организации привлекаются для его поддержки.



Издание Netgazeti обратилось в Национальное агентство продовольствия с вопросом, для какого мероприятия был заключён данный контракт и по каким критериям была выбрана гостиница Paragraph, однако ответа не получило.



Отмечается, что бюджетные организации часто выбирают именно гостиницу Paragraph, принадлежащую Бидзине Иванишвили, для проведения своих мероприятий.



Можно сделать вывод, что в бюджете Грузии, а значит у налогоплательщиков, ооооочень много лишних денег.





