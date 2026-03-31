НПО TI: семейная компания члена сакребуло Батуми от «Мечты» выиграла тендеры на сумму до 5 млн лари

31.03.2026 12:44





НПО TI (Transparency International/Georgia) сообщает, что компания Compass JK, которая принадлежит семье Георгия Ломтатидзе — члена сакребуло (горсовета) Батуми с 2021 года по настоящее время от партии «Грузинская мечта» — за время его пребывания в должности депутата (2021–2025 годы) выиграла 14 тендеров на общую сумму 3 848 985 лари.



ООО Compass JK выиграло несколько тендеров еще до того, как Ломтатидзе стал членом сакребуло: только в 2019–2021 годах компания получила всего 762 432 лари.



«За последние 7 лет доход ООО Compass JK от тендеров составил 4 614 417 лари. Владельцем и директором ООО Compass JK, имеющим 100% акций, является Георгий Хеладзе — супруг сестры Георгия Ломтатидзе. Изначально эта компания принадлежала сестре Георгия Ломтатидзе, Екатерине Ломтатидзе, затем — отцу Георгия Ломтатидзе — Дамиру Ломтатидзе, который 18 февраля 2019 года безвозмездно передал 100% акций компании своему зятю, Георгию Хеладзе. Эта компания участвует в тендерах, объявленных на закупку полных или частичных строительных работ», — пишут авторы.



TI сообщает, что компания Compass J.K. получила 3 тендерных предложения (NAT260001302, NAT250016580 и NAT240017814) на общую сумму 1 084 272 лари от юридических лиц, зарегистрированных в муниципалитете Батуми.



Контроль над этими юридическими лицами и, в целом, над исполнительными органами муниципалитета находится в ведении самого Георгия Ломтатидзе как члена сакребуло Батуми, что, подчеркнуто в заявлении, вызывает серьезные вопросы относительно конфликта интересов.



«Нарушением действующего законодательства и явным проявлением конфликта интересов является тот факт, что ООО Compass JK также выиграло 2 тендера (NAT250001679 и NAT230006457), объявленных Batumi Boulevard на общую сумму 420 878 лари, причем в то время заместителем директора Batumi Boulevard и членом тендерной комиссии была супруга Георгия Ломтатидзе — Софико Гуджабидзе.



Более того, в обоих случаях Софико Гуджабидзе, подписав соответствующие документы, заявила, что у нее и у ООО Kompas JK нет конфликта интересов.



В 2015–2018 годах Софико Гуджабидзе занимала должность начальника Департамента СМИ и связей с общественностью правительства Автономной Республики Аджария», — читаем в сообщении НПО.



Источник: SOVA

