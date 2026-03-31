Экономический рост Грузии достиг 8,8% в феврале — предварительные данные


31.03.2026   12:56


Экономика Грузии в феврале выросла на 8,8%, сообщил Сакстат. За январь-февраль рост ВВП составил 8,4%.

Зафиксирован рост по всем секторам, кроме энергетики и строительства. Оборот компаний — плательщиков НДС, в прошлом месяце составил 13,3 млрд лари — на 10,7% больше, чем годом ранее.

Госбюджет Грузии на текущий год ранее был утвержден исходя из прогноза экономического роста в 5%. Всемирный банк прогнозирует 5,5%, МВФ — 5,3%, Еврокомиссия — 5%, ООН — 5,4%. Рейтинговые агентства Fitch и S&P прогнозируют рост ВВП Грузии в 2026 году на 5,3-5,4%. Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) недавно повысил прогноз экономического роста для Грузии на 2026 год до 5,5%.


﻿
