Кобахидзе: Мы придаем особое значение транспортному и логистическому развитию и модернизации

06.04.2026 15:15





Мы выразили готовность к продолжению диалога высокого уровня и углублению сотрудничества в различных сферах - Грузия твердо поддерживает мирное, конструктивное сосуществование в регионе и новые инициативы. В случае необходимости мы всегда готовы внести свой позитивный вклад в развитие этих отношений, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся с официальным визитом в Грузии.



Как отметил Кобахидзе, Грузия и Азербайджан неоднократно «доказали, что являются надежными и ответственными партнерами».



«Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить вас за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, что, естественно, имеет особое значение в Грузии. С момента восстановления независимости Грузия всегда была, есть и будет решительной сторонницей национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.



В рамках сегодняшней встречи мы детально обсудили вопросы, касающиеся как двусторонних отношений, так и будущего региона Южного Кавказа в целом.



В этом контексте мы хотели бы еще раз приветствовать текущий мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Как известно, Грузия твердо поддерживает мирное сосуществование, конструктивное сосуществование в регионе, а также новые инициативы. В случае необходимости мы всегда готовы внести свой позитивный вклад в развитие этих отношений. Мы готовы содействовать диалогу и мирному процессу.



Естественно, сотрудничество наших стран, стран Южного Кавказа, создает новые перспективы для всего нашего региона. Мы наблюдаем глобальные политические процессы, и эти изменения еще больше повышают значение Среднего коридора, в том числе, Черного моря и Южного Кавказа, как стратегического пространства.



Наши страны, как мосты, соединяющие участников Азии, играют ключевую роль в плане связанности. В этом контексте мы придаем особое значение развитию и модернизации транспортно-логистической инфраструктуры. Мы, Грузия и Азербайджан, неоднократно доказали, что являемся надежными и ответственными партнерами, в том числе в международных энергетических и транспортных проектах.



В ходе встречи мы также обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества. Мы рады, что Азербайджан остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. Мы ожидаем дальнейшего углубления этих отношений, наших торгово-экономических отношений, в том числе сотрудничества в направлении роста инвестиций.



Мы выразили готовность к продолжению диалога высокого уровня и дальнейшему углублению сотрудничества в различных сферах. Я уверен, что в будущем наше сотрудничество разовьется еще больше на благо наших народов, наших стран. Визит президента Алиева сыграет в этом особую роль. Еще раз хочу поблагодарить за визит в Грузию. И, конечно же, особая благодарность за те усилия, которые вносите лично вы в углубление и развитие двусторонних отношений между нашими странами», - сказал Кобахидзе.





