Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Ассоциации дистрибьютеров Грузии предсказывают скачок цен после Пасхи


06.04.2026   16:01


Многие компании уже получили от международных поставщиков уведомления об изменении цен, сказал президент Ассоциации Лаша Рижамадзе в интервью радио "Палитра".

По его словам, главный фактор - ситуация на мировом рынке в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, которая повлияла на логистику и цены на горючее. К этому добавляются местные издержки, в том числе повышение цен на электроэнергию в Грузии с 1 апреля.

"Сейчас Грузия выходит на пик предпасхальных продаж. Компании и торговые сети в такие дни воздерживаются от повышения цен, более того, предлагают скидки. Но после Пасхи ожидается ощутимое повышение цен", - сказал Рижамадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна