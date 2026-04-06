В Ассоциации дистрибьютеров Грузии предсказывают скачок цен после Пасхи

06.04.2026 16:01





Многие компании уже получили от международных поставщиков уведомления об изменении цен, сказал президент Ассоциации Лаша Рижамадзе в интервью радио "Палитра".



По его словам, главный фактор - ситуация на мировом рынке в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, которая повлияла на логистику и цены на горючее. К этому добавляются местные издержки, в том числе повышение цен на электроэнергию в Грузии с 1 апреля.



"Сейчас Грузия выходит на пик предпасхальных продаж. Компании и торговые сети в такие дни воздерживаются от повышения цен, более того, предлагают скидки. Но после Пасхи ожидается ощутимое повышение цен", - сказал Рижамадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





