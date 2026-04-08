Кобахидзе: Мы закупим 50 новых локомотивов, 1500 новых вагонов, а также 10 новых пассажирских поездов

08.04.2026 12:20





Правительство планирует закупить 50 новых локомотивов и 1500 вагонов. Соответствующее заявление на заседании правительства сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



«Грузинская железная дорога разработала план развития на 2026-2028 годы. В соответствии с этим планом мы закупим 50 новых локомотивов и 1500 новых вагонов, а также внедрим современные железнодорожные системы, в результате улучшатся операционные процессы и удвоится пропускная способность железной дороги Грузии. Мы также закупим 10 новых пассажирских поездов. В результате все магистральные рейсы будут осуществляться новыми поездами. Пассажирские перевозки станут гораздо комфортнее и быстрее как для наших граждан, так и для гостей нашей страны. Годовой показатель перевозки пассажиров увеличится с 2 миллионов до 5 миллионов.



Кроме того, на железной дороге добавится направление Тбилиси-Кутаиси. Реабилитация железной дороги Тбилиси-Батуми будет завершена в августе, в результате чего время в пути сократится с 5,5 часов до 4 часов. Время поездки из Тбилиси в Батуми сократим на 1,5 часа.



Также в августе будет завершена реабилитация железной дороги Тбилиси-Ахалцихе, в результате чего будет восстановлен данный рейс, который был отменен с 2009 года. Время в пути по сравнению с прежним сократится с 6 часов до 3 часов. То есть продолжительность поездки по направлению Тбилиси-Ахалцихе сократится вдвое», - сказал Кобахидзе.





