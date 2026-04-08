Кобахидзе: Стоимость проекта углубления порта Анаклия и строительства волнореза снижена на $52,5 млн

08.04.2026 12:27





«Правительство Грузии берёт на себя ответственность за то, что все инфраструктурные проекты будут реализовываться максимально эффективно с точки зрения затрат и с минимальными бюджетными расходами», — об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По его словам, за последние несколько месяцев была проведена серьёзная оптимизация государственных расходов в рамках действующих контрактов по различным направлениям, в том числе в отношении проекта глубоководного порта Анаклия.



«За последние несколько месяцев была осуществлена значительная оптимизация государственных расходов в рамках существующих контрактов по разным направлениям, и наряду с другими соглашениями мы пересмотрели контракт, связанный с углублением акватории и строительством волнолома в рамках проекта глубоководного порта Анаклия, первоначальная стоимость которого составляла 203,9 млн долларов. Также мы пересмотрели контракт с надзорной компанией, в результате чего стоимость проекта была снижена более чем на 25% — на 52,5 млн долларов. В результате в ближайшие дни строительный процесс в Анаклии будет активно возобновлён с существенно меньшими затратами. Правительство Грузии берёт на себя ответственность за то, что все инфраструктурные проекты будут реализовываться максимально эффективно с точки зрения затрат и с минимальными бюджетными расходами. Хочу поблагодарить министра экономики и его команду, которым в данном случае удалось сэкономить для государственного бюджета 52,5 млн долларов», — отметил премьер-министр.







