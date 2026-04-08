Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Стоимость проекта углубления порта Анаклия и строительства волнореза снижена на $52,5 млн


08.04.2026   12:27


«Правительство Грузии берёт на себя ответственность за то, что все инфраструктурные проекты будут реализовываться максимально эффективно с точки зрения затрат и с минимальными бюджетными расходами», — об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

По его словам, за последние несколько месяцев была проведена серьёзная оптимизация государственных расходов в рамках действующих контрактов по различным направлениям, в том числе в отношении проекта глубоководного порта Анаклия.

«За последние несколько месяцев была осуществлена значительная оптимизация государственных расходов в рамках существующих контрактов по разным направлениям, и наряду с другими соглашениями мы пересмотрели контракт, связанный с углублением акватории и строительством волнолома в рамках проекта глубоководного порта Анаклия, первоначальная стоимость которого составляла 203,9 млн долларов. Также мы пересмотрели контракт с надзорной компанией, в результате чего стоимость проекта была снижена более чем на 25% — на 52,5 млн долларов. В результате в ближайшие дни строительный процесс в Анаклии будет активно возобновлён с существенно меньшими затратами. Правительство Грузии берёт на себя ответственность за то, что все инфраструктурные проекты будут реализовываться максимально эффективно с точки зрения затрат и с минимальными бюджетными расходами. Хочу поблагодарить министра экономики и его команду, которым в данном случае удалось сэкономить для государственного бюджета 52,5 млн долларов», — отметил премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна