На базе агентства «Производи в Грузии» будет создана «Корпорация развития экономики»

08.04.2026 12:32





Решением правительства будет создана новая институция под названием «Корпорация развития экономики»», — об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По словам премьера, эта институция будет создана на базе агентства «Производи в Грузии», и произойдёт объединение функций нескольких структур, в том числе Фонда развития Грузии.



«Программе «Производи в Грузии» будут добавлены новые инструменты, а также будет проведена оптимизация существующих инструментов, в результате чего для частного сектора увеличится доступ к финансированию. Новые инициативы включают инициированные кредиты и инструменты развития рынка капитала. Особое внимание будет уделено конкретным секторам, в том числе энергетике, где у компаний увеличится доступ к дешёвым кредитам. В Министерстве экономики в виде самостоятельного ведомства будет сформировано агентство по инвестициям, которое будет активно работать над привлечением новых иностранных инвестиций в Грузию», — заявил Кобахидзе.







