«Кукушка» Боржоми-Бакуриани будет полностью восстановлена


08.04.2026   12:46


«Мы приняли решение — и это часть плана — о реабилитации исторического поезда Боржоми–Бакуриани, так называемой кукушки», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

По его словам, железной дороге также будут добавлены направления Тбилиси–Кутаиси и Тбилиси–Ахалцихе.

«К железной дороге добавится направление Тбилиси–Кутаиси. В августе завершится реабилитация железной дороги Тбилиси–Батуми, в результате чего время в пути сократится с пяти с половиной часов до 4 часов — мы сократим время поездки из Тбилиси в Батуми на 1,5 часа.

Также в августе завершится реабилитация железной дороги Тбилиси–Ахалцихе, в результате чего будет восстановлен данный рейс, который был отменён с 2009 года, и время в пути по сравнению с прежним сократится с шести часов до 3 часов, то есть вдвое уменьшится продолжительность поездки по маршруту Тбилиси–Ахалцихе.

Кроме того, мы приняли решение — и это часть плана — о реабилитации исторического поезда Боржоми–Бакуриани, так называемой кукушки. Полная реабилитация будет проведена как самого поезда, так и железнодорожной инфраструктуры; также будет осуществлена реконструкция пяти соответствующих железнодорожных станций. Эта линия была остановлена с 2020 года, и согласно плану, с января следующего года поезд будет обслуживать наших граждан и гостей страны. Восстановление этой железнодорожной линии имеет большое значение и с туристической точки зрения», — отметил премьер-министр.


