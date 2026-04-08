Кобахидзе: Экономический рост в феврале составил 8,8%

08.04.2026 12:48





«В феврале экономический рост составил 8,8%», — об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По словам Кобахидзе, средний рост за январь–февраль составил 8,4%, что имеет особое значение.



«Опубликованы данные по экономическому росту за февраль, и в феврале он составил 8,8%. Соответственно, средний рост за январь–февраль составил 8,4%, что особенно важно. Нам удаётся сохранять высокие темпы экономического роста. Также опубликованы уточнённые данные за 2025 год. В прошлом году рост составил 7,5%, а валовой внутренний продукт по итогам прошлого года составил 104,6 млрд лари. Впервые наша экономика превысила отметку в 100 млрд лари, что является важным показателем.



Напомним, что в 2012 году наша экономика составляла примерно в четыре раза меньше — 28 млрд лари. В долларовом выражении наша экономика составляет 38,1 млрд долларов. Мы неоднократно сравнивали темпы экономического роста с темпами развития экономики Молдовы — у нас схожие показатели. Следует отметить, что за последние пять лет, в 2021–2025 годах, мы увеличили разрыв с экономикой Молдовы на 14 млрд долларов. Это означает, что разница между нашими бюджетами выросла более чем на 3,5 млрд долларов. Это один из определяющих факторов развития страны, и в будущем особый акцент будет сделан на развитии экономики», — заявил премьер-министр.







