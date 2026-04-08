Нацбанк Грузии продолжает наращивать международные резервы — Турнава

08.04.2026 13:57





Директор Национального банка Грузии Натия Турнава заявила, что пополнение международных резервов продолжается и в этом году. Об этом она сообщила на итоговой пресс-конференции миссии Международного валютного фонда.



Отвечая на вопрос о резервах, Натия Турнава отметила, что их рост будет продолжаться как в номинальном выражении, так и с точки зрения их адекватности.



«2025 год стал очень позитивным годом для резервов. Наши резервы достигли рекордного уровня. Хочу сообщить вам, что и этот год в этом плане неплохой, несмотря на глобальные вызовы, Учитывая стабильность на текущем валютном рынке и тенденцию к укреплению лари, мы используем это и продолжаем пополнять наши резервы. Что касается порога достаточности, установленного МВФ, то в 2025 году мы впервые с 2022 года превысили отметку в 100% и в настоящее время находимся выше 100%. Это хорошее достижение, однако мы считаем, что этого недостаточно, и мы должны продолжать наращивать резервы как в номинальном выражении, так и с точки зрения уровня их адекватности, и мы будем это делать», — говорит управляющий НБГ.



В феврале НБГ продолжил наращивать свои резервы, закупив в общей сложности 429 млн долларов. Это в четыре раза больше, чем закупки, осуществленные в январе, которые составили 86 млн долларов. Именно закупки иностранной валюты стали основной причиной роста официальных международных резервов Грузии в феврале. В частности, в феврале валютные резервы Грузии увеличились на 359 млн долларов и составили 6,65 млрд долларов. Пока неизвестно, продавал ли НБГ часть своих валютных резервов в марте 2026 года. Эта информация будет обнародована только 25 апреля.





