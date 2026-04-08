Глава Минэкономики: активные строительные работы в порту Анаклия начнутся в ближайшие дни

08.04.2026 20:46





Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в ближайшие дни работы в порту Анаклия будут возобновлены и непосредственно начнется активный строительный процесс.



«За последние месяцы мы завершили подготовительно-мобилизационные работы… В ближайшие несколько дней на территории Анаклия начнутся активные строительные работы», — сказала Квривишвили.





Отметим, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство пересмотрело контракт строительства порта Анаклия с надзорной компанией и было решено сократить стоимость проекта более чем на 25%.



«В частности, она уменьшилась на 52,5 миллиона долларов — в ближайшие дни в Анаклия активно возобновится строительный процесс», — отметил он.



Кобахидзе подчеркнул, что по проекту порта Анаклия была проведена «серьезная оптимизация» по разным направлениям.



Напомним, изначально планировалось, что первый корабль должен был прибыть в порт Анаклия в 2020 году — в год, когда власти Грузии прекратило действие соглашения от 2016 года, оформленного с Консорциумом по развитию Анаклия (ADC).



В него входили:



TBC Holding Anaklia (Грузия);

Van Oord PPP International (Нидерланды);

Wondernet Express (Великобритания);

ООО G-Star (Болгария);

Conti International (США);

голландский инвестор Боб Мейер.

Проектом тогда руководили основатели партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



Официально власти тогда сослались на невыполнение обязательств со стороны Консорциума, который заявлял о препятствиях со стороны государства. В связи с этим государство выиграло два арбитражных дела.



После расторжения контракта с «Консорциумом по развитию Анаклия» власти обязались построить порт за счет государственных средств. По данным правительства, инвестор получит лишь 49% акций порта.



А 29 мая 2024 года власти Грузии объявили, что 49% акций порта Анаклия будет передано китайско-сингапурскому консорциуму, но соглашение еще не подписано.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





