Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава Минэкономики: активные строительные работы в порту Анаклия начнутся в ближайшие дни


08.04.2026   20:46


Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в ближайшие дни работы в порту Анаклия будут возобновлены и непосредственно начнется активный строительный процесс.

«За последние месяцы мы завершили подготовительно-мобилизационные работы… В ближайшие несколько дней на территории Анаклия начнутся активные строительные работы», — сказала Квривишвили.


Отметим, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство пересмотрело контракт строительства порта Анаклия с надзорной компанией и было решено сократить стоимость проекта более чем на 25%.

«В частности, она уменьшилась на 52,5 миллиона долларов — в ближайшие дни в Анаклия активно возобновится строительный процесс», — отметил он.

Кобахидзе подчеркнул, что по проекту порта Анаклия была проведена «серьезная оптимизация» по разным направлениям.

Напомним, изначально планировалось, что первый корабль должен был прибыть в порт Анаклия в 2020 году — в год, когда власти Грузии прекратило действие соглашения от 2016 года, оформленного с Консорциумом по развитию Анаклия (ADC).

В него входили:

TBC Holding Anaklia (Грузия);
Van Oord PPP International (Нидерланды);
Wondernet Express (Великобритания);
ООО G-Star (Болгария);
Conti International (США);
голландский инвестор Боб Мейер.
Проектом тогда руководили основатели партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Официально власти тогда сослались на невыполнение обязательств со стороны Консорциума, который заявлял о препятствиях со стороны государства. В связи с этим государство выиграло два арбитражных дела.

После расторжения контракта с «Консорциумом по развитию Анаклия» власти обязались построить порт за счет государственных средств. По данным правительства, инвестор получит лишь 49% акций порта.

А 29 мая 2024 года власти Грузии объявили, что 49% акций порта Анаклия будет передано китайско-сингапурскому консорциуму, но соглашение еще не подписано.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна