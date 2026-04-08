|
|
|
Глава Минэкономики: активные строительные работы в порту Анаклия начнутся в ближайшие дни
08.04.2026 20:46
Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в ближайшие дни работы в порту Анаклия будут возобновлены и непосредственно начнется активный строительный процесс.
«За последние месяцы мы завершили подготовительно-мобилизационные работы… В ближайшие несколько дней на территории Анаклия начнутся активные строительные работы», — сказала Квривишвили.
Отметим, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство пересмотрело контракт строительства порта Анаклия с надзорной компанией и было решено сократить стоимость проекта более чем на 25%.
«В частности, она уменьшилась на 52,5 миллиона долларов — в ближайшие дни в Анаклия активно возобновится строительный процесс», — отметил он.
Кобахидзе подчеркнул, что по проекту порта Анаклия была проведена «серьезная оптимизация» по разным направлениям.
Напомним, изначально планировалось, что первый корабль должен был прибыть в порт Анаклия в 2020 году — в год, когда власти Грузии прекратило действие соглашения от 2016 года, оформленного с Консорциумом по развитию Анаклия (ADC).
В него входили:
TBC Holding Anaklia (Грузия);
Van Oord PPP International (Нидерланды);
Wondernet Express (Великобритания);
ООО G-Star (Болгария);
Conti International (США);
голландский инвестор Боб Мейер.
Проектом тогда руководили основатели партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
Официально власти тогда сослались на невыполнение обязательств со стороны Консорциума, который заявлял о препятствиях со стороны государства. В связи с этим государство выиграло два арбитражных дела.
После расторжения контракта с «Консорциумом по развитию Анаклия» власти обязались построить порт за счет государственных средств. По данным правительства, инвестор получит лишь 49% акций порта.
А 29 мая 2024 года власти Грузии объявили, что 49% акций порта Анаклия будет передано китайско-сингапурскому консорциуму, но соглашение еще не подписано.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна